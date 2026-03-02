Pörssisähköstä luopuminen toi jopa 776 euron säästön

Pörssisähköstä luopuminen on voinut tuoda jopa 776 euron säästön sähkölaskuun. Asia ilmenee tuoreesta hintavertailusta.
Pörssisähkön raju hinnannousu alkuvuonna on puhuttanut suomalaisia. Korkeat hinnat ovat saaneet monet kyseenalaistamaan senkin, että pörssisähkö tulisi pitkässä juoksussa kotitalouksille edullisimmaksi sopimusmuodoksi. Esimerkiksi vuosien 2023–2025 aikana pörssisähkö tuli keskihinnoiltaan selvästi edullisemmaksi kuin kiinteähintainen sähkösopimus.
Tuoreen vertailun perusteella näyttää siltä, että näin ei enää ole – ainakaan kuluvan alkuvuoden osalta. Sähkövertailusivusto Halvinsähkösopimus.fin laskelman perusteella joulukuussa kiinteän määräaikaisen sopimuksen tehneet kotitaloudet ovat voineet säästää alkuvuoden aikana jopa satoja euroja verrattuna pörssisähköön. Alkuvuodesta olikin havaittavissa ilmiö, jossa moni kotitalous päätyi siirtymään kiinteähintaiseen sopimukseen pörssisähkön korkean hinnan takia.
Tammikuussa pörssisähkön keskimääräinen arvonlisäverollinen kilowattitunnin hinta nousi 14,72 sentin tasolle ja helmikuussa peräti 17,22 sentin tasolle. Lukemat ovat korkeammat kuin kertaakaan aiemmin vuosien 2023-2025 aikana. Samaan aikaan joulukuussa lukitut kiinteät sopimukset olivat energian hinnaltaan alle seitsemän senttiä kilowattitunnilta.
Vertailun mukaan kiinteän sopimuksen tehnyt on voinut saada sähkönsä alkuvuonna jopa noin 60 prosenttia edullisemmin. Omakotitalossa säästö on voinut olla tammi–helmikuussa yhteensä jopa 776 euroa.
Vertailussa käytettiin 5. joulukuuta 2025 Halvinsähkösopimus.fin vertailussa tarjolla olleita halvimpia täysin kiinteitä kuuden, 12 kuukauden ja 24 kuukauden sopimuksia sekä pörssisähkösopimusta.
Valitut hinnat olivat 6,99 senttiä (kuuden kuukauden sopimus), 6,89 senttiä (12 kuukauden sopimus) ja 6,97 senttiä kilowattitunnilta (24 kuukauden sopimus). Pörssisähkössä hinnassa huomioitiin lisäksi 0,41 sentin marginaalimaksu jokaiselta kilowattitunnilta. Vertailussa ei ole otettu huomioon perusmaksuja, jotka ovat sopimuksissa tyypillisesti noin 3-6 euroa kuukaudessa.
Omakotitalossa suurimmat säästöt
Sähkölämmitteisessä omakotitalossa (arvioitu kulutus 3 000 kilowattituntia kuukaudessa) kulutus painottuu talvikuukausille. Tammikuussa ja helmikuussa pörssisähkön kustannus nousi moninkertaiseksi kiinteisiin sopimuksiin verrattuna.
Helmikuussa 12 kuukauden kiinteällä sopimuksella sähkölasku oli noin 206,70 euroa, kun pörssisähköllä vastaava kustannus nousi noin 528,90 euroon. Säästö oli yksin helmikuussa yli 320 euroa.
Tammi–helmikuun yhteenlaskettu säästö 12 kuukauden sopimuksella verrattuna pörssisähköön oli esimerkkitalossa jopa 569 euroa.
Pieni asunto, pienemmät säästöt
Kerrostaloasunnossa (arvioitu kulutus 200 kilowattituntia kuukaudessa) erot jäivät euromääräisesti pienemmiksi kulutuksen ollessa vähäisempää. Helmikuussa 12 kuukauden kiinteän sopimuksen kustannus oli energian hinnan osalta noin 13,78 euroa, kun pörssisähkön kustannus oli noin 35,26 euroa.
Säästö helmikuussa oli noin 21 euroa. Pienemmällä kulutuksella riskin vaikutus on selvästi maltillisempi.
Hintapiikki nosti myös uusien kiinteiden sopimusten hinnat
Pörssisähkön kallistuminen heijastui nopeasti myös määräaikaisten sopimusten hinnoitteluun. Maaliskuun alussa (2.3.2026) vastaavat halvimmat energiahinnat ovat jo selvästi joulukuuta korkeammat. Kuuden kuukauden sähkösopimuksen hintaoli noussut 7,49 senttiin, 12 kuukauden 8,89 senttiin ja 24 kuukauden 7,99 senttiin kilowattitunnilta.
Taustalla on sähköfutuurien hinnannousu, jonka vuoksi sähköyhtiöiden suojauskustannukset ovat nousseet. Kiinteissä sopimuksissa hinta lukitaan johdannaismarkkinoilta, jolloin futuurien kallistuminen näkyy nopeasti myös kuluttajahinnoissa.
Talven korkeista hinnoista huolimatta pörssisähkö on pitkällä aikavälillä usein edullisin sopimustyyppi, koska sähköyhtiön marginaali on pienempi eikä hintaan sisälly samanlaista riskilisää kuin kiinteissä sopimuksissa. Useina aiempina talvina ja kesinä pörssisähkö onkin ollut selvästi halvin vaihtoehto. Sähkön pörssihintojen odotetaan laskevan jo kuluvan kevään aikana, ja esimerkiksi maaliskuussa hinnat ovat olleet selvästi alhaisemmat kuin tammi-helmikuussa.
Alkuvuosi 2026 kuitenkin osoitti riskisuhteen merkityksen. Pörssisähkön hinta voi nousta lyhyessä ajassa erittäin korkeaksi, ja hinnannousu osuu usein juuri kylmimpiin kuukausiin, jolloin kulutus on suurimmillaan.
Kiinteä sopimus toimii tällaisessa tilanteessa eräänlaisena vakuutuksena: hinta on hieman korkeampi keskimäärin, mutta suojaa poikkeuksellisilta hintapiikeiltä.
Vertailu on luettavissa kokonaisuudessaan hintavertailupalvelun sivuilla.
Pörssisähkö (snt/kWh)
