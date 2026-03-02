Pörssisähkön hinta putoaa tiistaina, tässä halvimmat tunnit

Pörssisähkön hinnassa tapahtuu tiistaina tuntuva pudotus, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Hintaero maanantaihin on merkittävä, sillä maanantaina sähkön hinta nousee paikoitellen yli 20 senttiin kilowattitunnilta.
Tarkat vuorokausikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevalta graafilta. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.
Pörssisähkö (snt/kWh)
Ladataan hintatietoja…
Hinnat kääntyvät voimakkaaseen laskuun maanantain ja tiistain välisenä yönä vuorokauden vaihduttua. Aamukuudelta sähkö maksaa noin 2,90 senttiä kilowattitunnilta ja aamukahdeksalta noin 4,40 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat pysyttelevät edullisina koko loppupäivän ajan. Kaikkein halvimmat tunnit osuvat loppuiltaan. Esimerkiksi vuorokauden viimeisen vartin ajan sähkö maksaa vain 0,80 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.
Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.
