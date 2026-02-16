Pörssisähkön korkea hinta sai monet vaihtamaan sopimusta

Pörssisähkön korkea hinta on lisännyt kiinteähintaisten sähkösopimusten kysyntää, ilmenee Verkkouutisten sähköyhtiöille tekemästä kyselystä.

Kysyimme neljältä suomalaiselta sähköyhtiöltä, miten pörssisähkön viimeaikainen hintakehitys on näkynyt eri sopimustyyppien suosiossa. Kysymyksiin vastasivat Fortum, Helen, Oomi ja Vattenfall.

Kaikissa yhtiöissä on havaittu sama ilmiö. Talvikuukausina yhä useampi kuluttaja haluaa itselleen kiinteähintaisen sopimuksen pörssisähkön sijaan.

Vaikka tänä talvena pörssisähkö on ollut poikkeuksellisen kallista ja kalliimpaa kuin esimerkiksi viime talvena, kyse ei ole poikkeuksellisesta ilmiöstä.

– Tyypillisesti kiinteähintaisemmat sopimukset ovat hieman suositumpia talvella ja pörssisähkösopimukset puolestaan kesällä. Näin on ollut myös tänä talvena, Fortumin liiketoimintapäällikkö Kasper Eerola kertoo VU:lle.

Hänen mukaansa kiinteämpihintaisten sopimusten lisäksi asiakkaita on kiinnostanut yhtä lailla pörssisähkösopimuksen hinnan kiinnitys kuukaudeksi kerrallaan.

– Tämä kertoo siitä, että pitkällä aikavälillä nähdään edelleen pörssisähkön tuoma mahdollisuus säästää kulutusta ajoittamalla.

Etenkin sähköyhtiö Helenillä on kiinnitetty huomiota kiinteähintaisten sopimusten suosion kasvuun.

– Tammi-helmikuun aikana asiakkaat ovat olleet paljon liikenteessä ja suurin osa sopimuksen vaihtajista on ollut pörssisähköasiakkaita. Noin 80 prosenttia asiakkaista on valinnut kiinteähintaisen määräaikaisen sopimuksen, Helenin viestinnästä kerrotaan.

Kiinteähintaisten sopimusten kasvu on noussut sähköyhtiö Vattenfallillakin. Liiketoimintajohtaja Taina Sjöblom kuitenkin huomauttaa, että kokonaisuutta tarkasteltaessa ei voida puhua kovin merkittävästä muutoksesta.

– Pörssisähköasiakkaat ovat kuitenkin viime aikoina ostaneet selkeästi enemmän Hinnankiinnitysturva-tuotetta, jonka avulla pörssisähkön voi helposti muuttaa kiinteähintaiseksi kuukaudeksi kerrallaan, Sjöblom kertoo.

Pörssisähkön korkeat hinnat ovat saaneet myös sähköyhtiö Oomin asiakkaat tarkastelemaan sopimuksiaan uudelleen.

– Vaikka sopimusmuutoksia on tehty selvästi normaalitasoa enemmän viime viikkoina, niin isossa kuvassa pörssisähköstä toiseen sopimustyyppiin siirtyneiden asiakkaiden määrä on edelleen suhteellisen pieni. Erityisesti kulutusvaikutuksellisen Jousto-sopimusten eli hybridituotteen kysyntä on kasvanut aiempaan nähden. Viime päivinä sopimusmuutosten määrä on kuitenkin asettunut melko tavanomaiselle tasolle, Oomin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Jani Peuhkurinen kertoo.

Saunan lämmittäminen on jäänyt viime viikkoina monessa pörssisähköä käyttävässä kotitaloudessa haaveeksi. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sähköyhtiöt eivät paljasta asiakasjakaumaa

Sähköyhtiöt eivät tarkemmin avaa sitä, millainen asiakkaiden jakauma kiinteä- ja pörssihintaisten sähkösopimusten välillä on. Ne kuitenkin myöntävät pörssisähkön suosion kasvaneen viime vuosina selkeästi.

Suosion suuruus vaihtelee hieman sähköyhtiöittäin. Esimerkiksi Helenillä kiinteähintaiset sopimukset ovat edelleen suositumpia, mutta Vattenfallilla pörssisähkö on ohittanut suosiossa kiinteähintaiset sopimukset. Helenillä on tehty jopa havainto, että pörssisähkön viime vuosina kasvanut kysyntä olisi tasaantunut.

– Molemmat sopimustyypit ovat suosittuja, mikä selittyy kotitalouksien erilaisilla tarpeilla ja sähkönkäyttötavoilla, Fortumin Kasper Eerola kommentoi.

Oomikaan ei suostu kertomaan, miten suosio kiinteä- ja pörssihintaisten sopimusten välillä jakautuu. Peuhkurisen mukaan asiakasmäärien kehitys noudattelee Energiaviraston julkaisemaa alan yleistä jakaumaa. Hän viittaa Energiaviraston tilastoihin, joiden mukaan pörssisähkösopimusten osuus on noussut noin kolmannekseen.

Pörssisähkön suosio kasvaa silloin, kun hinnat ovat alhaalla. Näin käy oletettavasti taas tulevan kevään aikana. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pörssisähkön suosion uskotaan vielä kasvavan

Pörssisähkön hinta vaihtelee voimakkaasti kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Viime viikkoina hinta on pysytellyt korkeana kireiden pakkasten ja tuulivoiman tuotannossa ilmenneiden häiriöiden vuoksi. Oletettavasti hinta kääntyy laskuun jälleen kevään edetessä, kun pakkaset hellittävät ja tuulivoiman tuotanto palautuu normaalille tasolle.

Sähköyhtiöt uskovat, että hintojen tasaantuminen tulee näkymään jälleen pörssisähkön kasvavana suosiona. Arvioissaan sähköyhtiöt nojaavat aiempien vuosien trendiin, missä pörssisähkön suosio kasvaa kevät- ja kesäkuukausina hintojen ollessa matalalla.

Viime aikojen hintakehitys ei poista sitä tosiasiaa, että suurimman osan ajasta pörssisähkö on kuluttajalle edullisin vaihtoehto. Asia on nykyään hyvin kuluttajienkin tiedossa hintapiikeistä huolimatta. Vattenfallin Sjöblom uskoo, että pörssisähkön suosio jatkaa kasvuaan huolimatta siitä, mikä hetkellinen tai kausittainen hintatilanne kulloinkin on.

– Suomalaiset ymmärtävät yhä paremmin pörssisähkön toimintaperiaatteen, eikä hetkellisiä hintapiikkejä enää niin säikähdetä. Tätä on varmasti edesauttanut se, että sähköyhtiöt tarjoavat entistä parempia työkaluja sekä pörssihintojen että sähkönkulutuksen seurantaan.

Hänen mukaansa positiivista on se, että pörssisähkön yleistymisen myötä yhä useampi kotitalous ohjaa sähkönkulutustaan hintojen mukaan eli käyttää sähköä enemmän silloin, kun se on edullista, ja päinvastoin.

– Tämä on koko Suomen sähköjärjestelmän kannalta erinomainen suuntaus, Sjöblom tuumii.

Tiiviisti sanottuna pörssisähkön suosio vaihtelee jonkin verran kulloisenkin hintatason ja vuodenajan mukaan. Isompaa rakenteellista muutosta markkinoilla ei Oomin Peuhkurisen mukaan ole nähtävillä.

– Tyypillisesti asiakkaita liikkuu molempiin suuntiin kiinteän ja kulutusvaikutuksellisen sopimuksen ja pörssisähkön välillä. Lopulta asiakkaan sopimustyypin valinta perustuu useaan tekijään kuten esimerkiksi sähkön kulutusmäärään, edustaako sähkön kulutus miten isoa osaa kotitalouden kustannuksista, sekä asiakkaan henkilökohtaisiin preferensseihin ja tottumuksiin, hän toteaa.

