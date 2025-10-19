Pörssisähkön hinta voi pompata vartissa – IL: Yksi syy taustalla

Nouseeko pörssisähkön hinta tulevana talvena taas pilviin? Tämä on kysymys, joka herättää huolta monessa pörssisähköä käyttävässä kotitaloudessa. Mielessä voivat olla vielä aiempien talvien hirmuhinnat. Esimerkiksi tammikuussa 2024 pörssisähkön hinta nousi yli kahteen euroon kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinnanvaihtelut ovat herättäneet huolta etenkin sen jälkeen, kun lokakuun alussa siirryttiin pörssisähkön varttihintoihin. Entä jos tulevana talvena sähkön hinta pomppii vartin välein edullisen ja hirmukalliin välillä?

Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa toppuuttelee pelkoja Iltalehden haastattelussa.

– En usko, että tammikuussa tulee enää ihan hirveän paljon tällaisia hintavaihteluja kuin nyt lokakuussa, Salomaa arvioi IL:lle.

Pörssisähkön suuret hinnanvaihtelut voivat johtua useista tekijöistä. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

Nykyään suurena tekijänä on tuulivoima ja sen saatavuuden vaihtelu. Salomaan mukaan Suomi on nykyään niin riippuvainen tuulivoimasta, että sähkön hinta voi vuorokauden sisällä vaihdella jopa 0-30 sentin välillä kilowattitunnilta.

Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos. Jatkossa Ruotsista pystytään ostamaan sähköä aiempaa enemmän, jos oma tuulivoimalakapasiteetti ei riitä.

Pörssisähkön tulevien kuukausien hintaa ei pystytä tarkasti ennustamaan. VU on kertonut pörssisähkön hintakehityksestä aiemmin tässä jutussa.

Yleisessä tiedossa on, että pörssisähkön hinta on korkein silloin, kun sähkönkulutus on korkeimmillaan. Siksi pörssisähkö on yleensä kalleinta aamulla ja iltapäivällä juuri niinä aikoina, kun ihmiset ovat lähdössä töihin tai palaamassa töistä.

Salomaa kuitenkin muistuttaa IL:lle, että kuluttaja voi itse vaikuttaa sähkönkulutukseen ajoittamalla sitä halvimmille ajankohdille.

