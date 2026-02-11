Pörssisähkö on kalleinta vuosiin, taustalla yllättävän arkinen syy

Pörssisähkön hinta on pysynyt korkealla viime viikkojen ajan. Tammikuussa 2026 pörssisähkön kuukauden keskihinta oli 14,7 senttiä kilowattitunnilta sisältäen arvonlisäveron. Hinta oli 8,1 senttiä korkeampi kuin vuotta aiemmin ja yli kymmenen senttiä korkeampi kuin joulukuussa 2025.

Verkkouutisten aiemmin kokoaman aineiston perusteella kyseessä on kallein kuukausi moneen vuoteen, sillä vuosien 2023–2025 aikana pörssisähkön keskihinta ei kertaakaan noussut yhtä korkealle.

Hintojen nousu on jatkunut helmikuun ensimmäisille viikoille: kuukauden puolivälin jälkeen tammikuussa varttihinnat kipusivat yli 40 senttiä kilowattitunnilta ja helmikuun alussa ajoittain jopa yli 80 senttiä kilowattitunnilta.

Taustalla sääolosuhteet ja heikentynyt tuulivoiman tuotanto

Hintojen nousun taustalla on Suomeen alkuvuodesta asettunut korkeapaine, joka on tuonut mukanaan tavanomaista kylmemmät lämpötilat. Pakkanen on kasvattanut sähkön kulutusta koko maassa.

Samanaikaisesti tuulivoimatuotanto on ollut heikkoa, mikä on lisännyt hintaheiluntaa ja pitänyt hinnan korkealla poikkeuksellisen pitkän ajanjakson.

– Tilanne markkinoilla on poikkeuksellinen, sillä sekä kulutus että tuotanto-olosuhteet vetävät hintaa samaan suuntaan. Sähkönkäytön ajoittamisella on merkitystä myös vallitsevassa tilanteessa, vaikka vaikutus olisikin rajallisempi, kertoo sähköyhtiö Helenin sähkömarkkina-asiantuntija Satu Oker-Blom tiedotteessa.

Fingridin ylläpitämä tuuliennuste näyttää aamupäivällä 11. helmikuuta tuulivoimatuotannon kasvua viikonloppuna, minkä lisäksi markkinoilla indikoidaan yleisesti, että tuulivoimaloiden lapoihin kertyneestä jäästä aiheutuneet tuotanto-ongelmat saadaan ratkaistua lähiaikoina.

– Hintataso voi pysyä tavanomaista korkeampana niin kauan kuin kulutus on suurta ja tuotanto-olosuhteissa ei tapahdu oleellista muutosta. On kuitenkin syytä huomioida, että muutos esimerkiksi säätilassa voi tapahtua nopeasti, Oker-Blom summaa.

Viime aikaisista hintapiikeistä huolimatta pörssisähkö on edelleen pitkällä aikavälillä edullisin vaihtoehto valtaosalle kuluttajista. Kevään edetessä ja lämpötilojen laskiessa sähkön hinta kääntyy oletettavasti jälleen laskuun. Kerromme pörssisähkön hintakehityksestä tarkemmin tässä jutussa.