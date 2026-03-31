Pörssisähkön hinta romahtaa

Pörssisähkön hinta putoaa keskiviikkona tuntuvasti, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Koko keskiviikon keskihinta on 1,58 senttiä kilowattitunnilta. Ero tiistaihin on merkittävä, jolloin sähkön keskihinta on vuorokaudelta 10,44 senttiä.
Sähkö on edullista koko keskiviikon ajan. Kaikkein edullisimmat tunnit osuvat iltapäivälle. Esimerkiksi kello 13-14 välillä sähkön keskihinta on 0,68 senttiä ja kello 16-17 välillä 0,60 senttiä kilowatitunnilta.
Illalla hinnat kääntyvät lievään nousuun. Kello 18-19 välillä keskihinta on 1,33 senttiä kilowattitunnilta. Tähän tuntiin osuu illan kallein 15-minuuttinen, sillä kello 18.45-19 välillä sähkö maksaa 2,15 senttiä kilowattitunnilta.
Sähkön keskihinta pysyy alle kahdessa sentissä koko loppuillan ajan.
Tarkat varttikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevassa grafiikassa.
Pörssisähkö (snt/kWh)
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.
Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.