Pörssisähkön hintaan tuntuva korotus

Pörssisähkön hinta nousee tuntuvasti huomenna tiistaina, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Hinnat lähtevät tuntuvaan nousuun heti aamusta alkaen. Esimerkiksi kello 6-7 välillä sähkö maksaa keskimäärin 12,28 senttiä kilowattitunnilta. Kello 9-10 välillä hinta on noussut jo 15,63 senttiin kilowattitunnilta.
Hinnat kääntyvät laskuun aamupäivän kalleimpien tuntien jälkeen, mutta kääntyvät uuteen nousuun alkuillasta. Kello 19-20 välillä sähkö maksaa keskimäärin 15,38 senttiä kilowattitunnilta ja kello 20-21 välillä keskimäärin 16,57 senttiä kilowattitunnilta.
Tarkat varttikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevasta grafiikasta.
Pörssisähkö (snt/kWh)
Ladataan hintatietoja…
Koko tiistain keskihinta on 10,44 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on merkittävästi korkeampi kuin maanantaina, jonka keskiarvohinta jäi 2,72 senttiin.
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.
LUE MYÖS:
Jopa yli viisi euroa kilowattitunnilta – Näin korkealle pörssisähkön hinta voi nousta
Näin pörssisähkön hinta on kehittynyt: yksi kuukausi erottuu selvästi