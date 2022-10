Pommitettua Ukrainaa voi odottaa kylmä talvi – ”Olemme valmiita kärsimään”

Ukrainan infrastruktuuriministeri Oleksandr Kubrakovin mukaan maan kansalaiset ovat valmiita kärsimään mahdollisen tulevan kylmän talven, kertoo CNN. Haasteena ovat Venäjän siviili-infrastruktuuriin kohdistamat pommitukset, jonka seurauksena ainakin 40 prosenttia maan energiantuotannosta on hävitetty.

– Kaikki tuntevat, että armeijamme on voittamassa taistelukentällä. Mutta he myös ymmärtävät, että iskut infrastruktuuriin on tarkoitettu hankaloittamaan ihmisten elämää, Kubrakov sanoo.

Ukrainan viranomaisten mukaan luvassa on sekä suunniteltuja että hätäsähkökatkoksia. Prioriteettina on säilytää yhteydet maan alueiden välillä sotilaallisiin ja humanitäärisiin tarpeisiin, sekä pitää energiainfrastruktuuri käynnissä. Kubrakov uskoo ukrainalaisten kestävän koettelemukset.

– Kansamme on näyttänyt viimeisen kahdeksan kuukauden aikana, että he ovat valmiita odottamaan, he tukevat armeijaa ja ovat valmiita kärsimään.

Hänen mukaansa Ukraina ei aio neuvotella Venäjän kanssa niin kauan kuin se miehittää Ukrainan maa-alueita.

– Taistelemme valtiomme puolesta.