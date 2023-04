Pommi-iskusta syytetty Daria Trepova pysyy vangittuna

26-vuotias Daria Trepovan pyyntö päästä vapaaksi takuita vastaan on hylätty Moskovan kaupungin tuomioistuimessa maanantaina. Oikeudenkäynti pidettiin yleisöltä suljettuna.

Trepova on tällä hetkellä vangittuna ja häntä syytetään pommin kuljettamisesta kahvilaan, jonka räjähdyksessä kuoli sotapropagandisti Vladlen Tatarskin. Bloggari oli oikealta nimeltään Maksim Fomin. Hänet tunnettiin äärinationalistisena sodan tukijana.

26-vuotias Trepova on myöntänyt kuljettaneensa pommin kahvilaan, mutta ei ole kertonut mistä pommin on saanut. Trepovan puolison mukaan hänet on lavastettu, eikä hän tiennyt kuljettaneensa pommia. Iskussa loukkaantui uutistoimisto TASS:n mukaan yli 30 henkeä.

Today Online -lehden mukaan syyttäjän uskoo Trepovalla olevan yhteyksiä Ukrainaa tukeviin järjestöihin sekä oppositiojohtaja Aleksei Navalvyin tukijoukkoihin.

Trepovan oikeudenkäynti on 2. päivä kesäkuuta ja hänet pidetään vangittuna oikeudenkäyntiin saakka.

