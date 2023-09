Polttoaineesta on pulaa itänaapurissa – vientiin uusia kieltoja

Venäjän hallitus on ilmoittanut tilapäisistä rajoituksista bensiinin ja dieselin vientiin. Kremlin tiedotteen mukaan taustalla on pyrkimys ylläpitää hintavakautta ja vastata vakavaan polttoainepulaan eri puolilla maata.

Viennin rajoittamisen uskotaan helpottavan polttoainemarkkinoiden tilannetta ja pysäyttävän hintojen viimeaikaisen nousun. Pääministeri Mihail Mishustinin allekirjoittamassa asetuksessa ei ilmoiteta kieltojen päättymispäivämäärää.

Muutos vaikuttaa Euraasian talousunionin jäseniin, joista Valko-Venäjä, Armenia ja Kirgisia ovat riippuvaisia venäläisestä energiasta.

Moscow Times -lehden mukaan maatalousministeri Dmitri Patrushev kehotti aiemmin syyskuussa kieltämään kaiken polttoaineen viennin ”katastrofin” estämiseksi. Energiaministeri Alexander Novakin mukaan tilanne vaatii radikaaleja ratkaisuja.

Polttoaineen hinta on noussut Venäjällä ruplan arvon alenemisen ja rautateihin liittyvien ongelmien vuoksi. Monilla öljynjalostamoilla on lisäksi tehty korjaustöitä Ukrainan lennokki-iskujen seurauksena.

Russia announces a ban on gasoline and diesel fuel exports due to huge domestic shortage across the country #OOTT https://t.co/ycxE2InjqX

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) September 22, 2023