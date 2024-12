Poliisin erikoisryhmä on pysäytetyllä laivalla – Tulli pidätti polttoainelastin

Merenalaisten kaapeleiden rikkomisesta epäiltyä Eagle S -öljytankkerin osuutta myös törkeään säännöstelyrikokseen selvitetään. Tulli on pidättänyt aluksen polttoainelastin, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen poliisin tiedotteessa.

Poliisi on ryhtymässä tutkimaan Estlink 2 -sähkökaapelin vaurioitumispaikkaa. Rajavartiolaitos tukee poliisia merenpohjan tutkinnassa, minkä takia Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva suuntaa kaapelin vaurioitumispaikalle tekemään vedenalaista tutkintaa. Keskusrikospoliisi vastaa kaapelivaurioiden esitutkinnasta, ja epäilty rikosnimike esitutkinnassa on törkeä tuhotyö. Keskusrikospoliisin tutkijat ovat mukana vartiolaiva Turvalla.

– Rajavartiolaitos tukee poliisia merialueelle soveltuvalla kalustolla ja henkilöstöllä. Olosuhteet mahdollistavat toistaiseksi täysipainoisen operoinnin Suomenlahdella, kertoo Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja, komentaja Mikko Hirvi.

Viranomaisoperaatio alkoi sen jälkeen, kun useita kaapeleita vaurioitui Itämerellä joulupäivänä 25.12. Viranomaisaluksista alueella toimivat Puolustusvoimien Rauma-luokan ohjusvene ja Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uisko.

Esitutkintaa laivalla turvaavat poliisin valmiusyksikkö Karhu ja Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkue.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen helikopterit ovat kuljettaneet viranomaisten henkilöstöä alukselle ja sieltä pois.

– Aluksella on tehty tutkintatoimia ja muun muassa kerätty aineistoa, jonka analysointi on aloitettu. Miehistön kuuleminen on myös ollut tutkinnan keskiössä. Vaikka esitutkinnan alku on ollut vauhdikas, on kyseessä kaiken kaikkiaan vaativa ja aikaa vievä tutkinta, sanoo tutkinnan yleisjohtaja, rikoskomisario Sami Paila.

Eagle S -aluksen miehistö on pääsääntöisesti Georgiasta. Riippumaton venäläinen IStories hankki aluksen terveystodistukset, joista käy ilmi, että kapteeni on 39-vuotias georgialaismies, joka on tullut alukselle lokakuussa Tanskasta. Joulukuussa Eagle S:lle liittyi Venäjältä neljä miehistön jäsentä lisää. Osa heistä vaikuttaa olevan Intiasta. Presidentti Alexander Stubb kertoi aiemmin perjantaina tiedotustilaisuudessa, että sekä aluksen miehistön että päällystön kanssa kommunikoidaan englanniksi ja yhteistyö sujuu hyvin.