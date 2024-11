Poliisilta tärkeä muistutus kaikille tienkäyttäjille

Syksyn taittuessa alkutalveen pimeys ja vaihtelevat sääolosuhteet tuovat haasteita liikenteeseen. Poliisi muistuttaa tiedotteessa kaikkia tienkäyttäjiä varovaisuudesta, ennakoimisesta ja vastuullisuudesta.

Jalankulkija: Muista heijastin

Aikaisin laskeutuva pimeys sekä sateiset ja sumuiset kelit heikentävät näkyvyyttä – varsinkin auton tuulilasin läpi katsottaessa. Poliisi kehottaakin kaikkia jalankulkijoita käyttämään heijastinta.

– Heijastinta on hyvä käyttää myös valaistuilla kulkureiteillä. Vaikka jalankulkija näkeekin hyvin kulkea, autoilija ei välttämättä havaitse jalankulkijaa helposti, huomauttaa ylikomisario Jouni Takala Hämeen poliisista tiedotteessa.

Heijastin tekee jalankulkijan näkyväksi autoilijoille ja pyöräilijöille, se on jalankulkijan turvavaruste. On hyvä käyttää kahta tai useampaa heijastinta, jotta ne näkyvät joka suuntaan. Mitä enemmän jalankulkijalla on heijastimia tai vaatteissa heijastavaa pintaa, sitä paremmin hänet havaitaan.

Pyöräilijä: Valaistus kuntoon ja maltillinen nopeus

Pyöräilijöiden on syytä varmistaa, että pyörässä on asianmukaiset valot ja heijastimet. Pyörän etuvalon tulee olla valkoinen ja takavalon punainen. Pyörässä pitää olla myös heijastimet, jotka näkyvät molemmille sivuille sekä eteen ja taakse.

Näkyvyyden varmistamiseksi on myös pyörällä liikkujan hyvä pukea päälleen heijastimia. Erityisen tärkeää on muistaa laittaa kypärä päähän.

Ennakoiva ja maltillinen ajotapa on hyvä ottaa huomioon erityisesti pimeällä ja hämärässä. Vältä suuria nopeuksia, sillä näkyvyys on heikko ja muut tienkäyttäjät eivät välttämättä havaitse lujaa vauhtia eteneviä pyöräilijöitä ajoissa. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa varsinkin liukkailla, sohjoisilla, lumisilla tai lehtien peittämillä teillä.

Autoilija: Vähennä nopeutta, tarkista valot ja pidä tuulilasi puhtaana

Vesi-, räntä- ja lumisateiset kelit sekä liukkaat tienpinnat vaativat erityistä varovaisuutta. Kevyen liikenteen havainnointi on syksyn hämärässä ja sateisella kelillä erityisen haastavaa, joten ajonopeudet tulee pitää maltillisina.

On tärkeää tarkistaa ja varmistaa auton valojen toimivuus. Toimivat ajovalot, sumuvalot ja takavalot ovat välttämättömiä hyvän näkyvyyden takaamiseksi sekä muiden tienkäyttäjien huomioimiseksi.

Tuulilasin on oltava puhdas ja huurteeton myös sisäpuolelta, jotta kuljettaja pystyy havainnoimaan muuta liikennettä riittävästi. Huomioi erityisesti kylmät aamut, jolloin huurre voi kerääntyä nopeasti tuulilasiin. Myös lasinpyyhkimien kunto on hyvä tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa ne uusiin.

Talvinopeusrajoitukset ovat tulleet voimaan ja nopeus on laskettava rajoituksen mukaiseksi tutuillakin reiteillä. Autojen kesärenkaat on nyt viimeistään vaihdettava talvirenkaisiin ensilumen sadettua maahan jo Hämeessäkin.

Auton kuljettajan tulee varata talviseen aamuun aikaa auton putsaamiseen mahdollisesta lumesta ja jäästä. Aikaa on muutenkin hyvä varata joitain minuutteja enemmän, sillä liukkaalla kelillä matkakin saattaa kestää normaalia kauemmin.

– Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat kaikkien tielläliikkujien yhteinen asia. Ota muut huomioon ja ennakoi tilanteet, jotta syksyn ja alkutalven liikenteessä vältytään ikäviltä onnettomuuksilta, Jouni Takala muistuttaa.