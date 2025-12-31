Poliisilta muistilista turvalliseen uudenvuoden juhlintaan

Poliisi muistuttaa tiedotteessaan ilotulitteiden ampumiseen liittyvistä rajoitteista. Erityisesti tiedotteessa pyydetään huomioimaan, että ilotulitteita tulee ampua ainoastaan 31.12. kello 18.00 – 1.1. kello 02.00 välisenä aikana, ellei henkilöllä ole viranomaisilta saatua erillistä lupaa ampua ilotulitteita tämän ajankohdan ulkopuolella.

– Ilotulitteiden käyttö muuna aikana on kiellettyä, ja poliisi puuttuu havaitsemiinsa rikkomuksiin, tiedotteessa todetaan.

Tärkeää ilotulitteita käsitellessä on huolehtia, ettei niiden ampuminen aiheuta vaaratilanteita ihmisille, eläimille tai omaisuudelle. Ilotulitteiden suuntaaminen kohti toista ihmistä voi johtaa merkittäviin vaurioihin, kuten silmävammoihin. Rakennuksia kohden ammutut ilotulitteet voivat puolestaan sytyttää tulipaloja.

Lain mukaan ilotulitteita saa pitää hallussaan vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Niitä ei tule luovuttaa alaikäisille. Lisäksi päihtyneenä tai ilman suojalaseja ei Suomen lain mukaan tule käsitellä ilotulitteita lainkaan. Poliisi valvoo mahdollisia rikkomuksia uutena vuotena.

– Rikkomuksiin puututaan tilanteen mukaan, ja seuraamuksina voivat olla esimerkiksi sakot sekä ilotulitteiden haltuunotto ja takavarikointi. Alaikäisiltä ilotulitteet takavarikoidaan aina, poliisista muistutetaan.

Ilotulitteiden väärinkäyttö voi täyttää useita rikosnimikkeitä, kuten järjestysrikkomuksen, räjähdesäännösten rikkomisen tai varomattoman käsittelyn tunnusmerkistön. Sakon lisäksi henkilö voi joutua rikkomusten seurauksena vahingonkorvausvastuuseen, mikäli ilotulitteiden käytöllä aiheutetaan vahinkoa toisen omaisuudelle tai henkilölle.