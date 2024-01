Poliisilta lisätietoja: Näin kahden ihmisen kuoleman aiheuttanut lumivyöry tapahtui

Tiistaina Muonion Pallaksella tapahtuneessa kahden ihmisen hengen vaatineessa lumivyöryssä on ollut kysymys useista onnettomista yhteensattumista, kertoivat viranomaiset torstai-iltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Lapin poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin Antte Lauhamaan mukaan alueella oli tapahtuma-aikaan tiistaina lumivyöryvaara sekä poikkeuksellisen rajut olosuhteet. Näkyvyys oli lisäksi heikko.

Hiihtovaelluksella olleet äiti ja 12-vuotias poika olivat eksyneet reitiltä, joutuneet lumivyöryalueelle ja jääneet siellä lumivyöryn alle, Lauhamaa kuvasi tiistain tapahtumia.

Äiti löytyi kuolleena tiistai-iltana lumivyöryalueelta Pallaksen Pyhäkurusta, ja 12-vuotias lapsi löytyi kuolleena etsintöjen jälkeen torstaina.

Lauhamaan mukaan vyöryalue oli kokonaisuudessaan noin 85 metriä leveä ja 270 metriä pitkä eli pinta-alaltaan 2,2 hehtaaria. Lähtöalue on ollut noin 350 metriä. Kokonaispituus lumivyöryllä on ollut noin 530 metriä.

Lauhamaa kertoi, että poika löytyi torstaina kello 11.30 vyöryalueen pohjoisen alueen laidasta noin 150 metrin päästä paikasta, mistä hänen äitinsä löytyi tiistai-iltana.

Lauhamaan mukaan lapsi oli löydettäessä hautautunut noin puolentoista metrin syvyyteen lumen alle. Äiti oli löydettäessä hautautunut noin 50 sentin syvyyteen.

Löytymistä helpotti se, että molemmilla oli ahkio mukana, ja ahkiot näkyivät lumen seasta. Lapsi oli löydettäessä ahkiossa kiinni.

Molemmat olivat suksilla liikkeellä.

Lauhamaa avasi tiedotustilaisuudessa oletettuja syitä lumivyörylle.

– Eräs lumivyöryn aiheuttanut tekijä on ollut pitkään säilyvä heikko kerros, joka tarkoittaa että maanpinnan ja sen yläpuolella olevan lumipeitteen välissä on ollut paksu kuurakerros, joka tiistaipäivän aikana on alkanut rasittua todennäköisesti siitä syystä, että lännestä puhaltanut tuuli on pudottanut lunta vanhan lumipeitteen päälle ja se on pettänyt. Pohjan tuntumassa ollut heikko kerros on vienyt koko talven lumipeitteen kerralla mukanaan noin 350 metrin leveydeltä. Lumivyöryn koko on ollut huomattavan suuri.

Olosuhteet tunturissa olivat erittäin rankat.

– Yli 20 metriä sekunnissa tuulta, yli 20 astetta pakkasta, erittäin huono näkyvyys ja pimeys eli erittäin vaativat olosuhteet etsinnän tekemiseen, kuvaili olosuhteita palopäällikkö Pekka Väliheikki torstai-illan tiedotustilaisuudessa.

Etsintään osallistui yli 30 ihmistä poliisista, pelastuslaitokselta ja vapaaehtoisesta pelastuspalvelu Vapepasta sekä muutamia lumivyöryasiantuntijoita.

Lauhamaan mukaan lumivyöryt eivät Lapin alueella ole sinänsä poikkeuksellisia.

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat kuitenkin harvinaisia. Edellinen kuolemaan johtanut lumivyöry tapahtui Kuusamossa vuonna 2000.