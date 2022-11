Poliisijärjestö: Pula ammattilaisista uhkaa sisäistä turvallisuutta

– Kevan ennusteen mukaan 35 prosenttia valtiosektorin työntekijöistä eläköityy seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Nyt on viimeinen hetki havahtua edessä olevaan osaajapulaan myös sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon aloilla, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n valtuuston puheenjohtaja Tomi Sevander tiedoteessa.

– Palkkataso sekä työn stressaavuus eivät houkuta nuoria, ja lisäksi poliisin ammatista haaveilevat näkevät poliisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyvän eri puolilla Eurooppaa, hän jatkaa.

Sevander toteaa, että poliisiammattikorkeakouluun on vielä tällä hetkellä runsaasti hakijoita, mutta kaikkia kursseja ei ole saatu täyteen, koska riittävän moni ei ole läpäissyt pääsyvaatimuksia.

– On tärkeää, että ala houkuttelee ikäluokkansa parhaita, alalle soveltuvia hakijoita. SPJL:n vaatii, että palkkaus, työolot ja työturvallisuus saadaan tehtävien vaativuutta vastaavalle tasolle. Muuten poliisikoulutettavien liian alhainen määrä yhdistettynä kiihtyvään eläköitymiseen tulee johtamaan erittäin vakaviin ongelmiin

Sevander muistuttaa, että oikeushallinnon alalla laajaa osaamista ja kokemusta vaativat työt ovat niin heikosti palkattuja, että monelle nyt rekrytoitaville oikeusministeriön hallinnonalan tehtävät ovat vain nopea läpikulkupaikka ja yksi merkintä cv:ssä.

– Tämä johtaa jatkuvaan rekrytoinnin ja perehdyttämisen kierteeseen, joka vie kohtuuttomasti kokeneen henkilöstön työaikaa, eikä tue tehokasta oikeudenhoitoa.

Sevanderin mukaan Hätäkeskuslaitos tarjoaa käytännössä varman työpaikan jokaiselle koulutuksen kunnialla läpäisseelle – niin kova tarve hätäkeskuspäivystäjistä on. Hätäkeskuslaitoksella on kuitenkin haasteita pitää koulutettu työvoimansa ja myös sairauspoissaoloja on paljon.

– On selvää, että jos sisäisen turvallisuuden ja oikeushallinnon tasoa ei voida ylläpitää nykyistä pienemmällä henkilöstöllä, päinvastoin ammattilaisia tarvitaan lisää. Jos valtiotalouden tasapainottaminen tullaan toteuttamaan budjettileikkauksin, eikä edustamiemme alojen houkuttelevuutta lisätä, nykyistä palvelutasoa ei pystytä säilyttämään. SPJL edellyttää, että siinä tilanteessa valtiovalta kertoo, mitkä tehtävät jätetään hoitamatta, Sevander vaatii.

– On jokseenkin käsittämätöntä, ettei valtiosektoria uhkaava henkilöstöpula ole vielä herättänyt tämän suurempaan yhteiskunnallista keskustelua, Sevander toteaa.

SPJL:n valtuusto on koolla perjantaina Helsingissä.