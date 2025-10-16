Poliisiauto kaatui takaa-ajossa kyljelleen

Poliisiauto kaatui torstaina takaa-ajossa kyljelleen Vantaalla, Poliisi kertoo tiedotteessaan.
Onnettomuus tapahtui Kehä III:lla sijaitsevassa liittymässä kello 17 jälkeen.
Viranomaiset ovat saaneet raivattua onnettomuuspaikan ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.
– Helsingin poliisilaitoksen poliisiauto oli suorittamassa ajoneuvon pysäyttämiseen tai tarkistamiseen liittyvää tehtävää, kun tehtävän kohteena olleen auton kuljettaja lähti pakenemaan poliisia. Poliisiauto ajautui takaa-ajon aikana ulos ajokaistalta Kehä III:lla Vantaalla sijaitsevassa liittymässä, joka sijaitsee lähellä kauppakeskus Jumboa, tiedotteessa todetaan.
Poliisiauto kaatui tilanteessa kyljelleen. Ajoneuvossa olleet poliisit eivät kuitenkaan alustavien tietojen mukaan loukkaantuneet ulosajossa.