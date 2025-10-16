Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poliisi kuvituskuvassa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Poliisiauto kaatui takaa-ajossa kyljelleen

  • Julkaistu 16.10.2025 | 19:50
  • Päivitetty 16.10.2025 | 19:56
  • Poliisi
Poliisit eivät alustavien tietojen mukaan loukkaantuneet ulosajossa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Poliisiauto kaatui torstaina takaa-ajossa kyljelleen Vantaalla, Poliisi kertoo tiedotteessaan.

Onnettomuus tapahtui Kehä III:lla sijaitsevassa liittymässä kello 17 jälkeen.

Viranomaiset ovat saaneet raivattua onnettomuuspaikan ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.

– Helsingin poliisilaitoksen poliisiauto oli suorittamassa ajoneuvon pysäyttämiseen tai tarkistamiseen liittyvää tehtävää, kun tehtävän kohteena olleen auton kuljettaja lähti pakenemaan poliisia. Poliisiauto ajautui takaa-ajon aikana ulos ajokaistalta Kehä III:lla Vantaalla sijaitsevassa liittymässä, joka sijaitsee lähellä kauppakeskus Jumboa, tiedotteessa todetaan.

Poliisiauto kaatui tilanteessa kyljelleen. Ajoneuvossa olleet poliisit eivät kuitenkaan alustavien tietojen mukaan loukkaantuneet ulosajossa.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)