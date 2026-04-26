Poliisi varoittaa uudesta huijauksesta: pankkikortin tiedot vietiin kotikäynnillä

Pohjanmaan poliisi tutkii tapausta, jossa iäkkäältä mieheltä on viety pankkikorttitiedot ja anastettu jopa 30 000 euroa. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Tapausta tutkitaan törkeänä petoksena. Poliisi pyytää nyt vihjeitä ja havaintoja epäillyistä tekijöistä.

Epäillyn rikoksen kerrotaan tapahtuneen Seinäjoella lauantaina 25. huhtikuuta 2026, kun kaksi miestä saapui uhrin kotiin. Miehet olivat tarjonneet apua uudenlaisen pankkikortin käytön opastamisessa. Tilanteen aikana toinen heistä kuvasi uhrin pankkikortin puhelimellaan. Tämän jälkeen miehet poistuivat paikalta.

Myöhemmin samana päivänä uhri huomasi, ettei hänen korttinsa enää toiminut maksutilanteessa. Samalla kävi ilmi, että hänen tililtään oli kadonnut huomattava summa rahaa.

Poliisin mukaan samat miehet saattoivat liikkua alueella jo edellisenä päivänä. Epäillyistä toinen on noin 50-vuotias ja toinen nuorempi. Heidän kerrotaan liikkuneen vaalealla henkilöautolla, ja poliisi epäilee heidän käyneen useissa kohteissa Seinäjoen alueella.

Pohjanmaan poliisilaitos pyytää nyt havaintoja miehistä sekä heidän käyttämästään ajoneuvosta. Vihjeitä voi toimittaa vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Poliisi muistuttaa, ettei pankkitunnuksia tai maksukortin tietoja tule koskaan luovuttaa tuntemattomille, ei verkossa eikä kasvotusten. Jos epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, asiasta tulee tehdä rikosilmoitus poliisin verkkosivuilla.