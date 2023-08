Poliisi varoittaa koteihin pyrkivistä varkaista

Poliisi varoittaa tiedotteessaan iäkkäiden koteihin erilaisia verukkeilla pyrkivistä varkaista.

Tapauksia on esiintynyt lyhyen ajan sisällä ainakin viisi Länsi-Uudellamaalla. Kyseisissä tapauksissa mies ja nainen ovat päässeet iäkkään kotiin eri verukkeilla.

Poliisin mukaan tekosyitä on ollut erilaisia. Ovelle pyytämättä saapuneet mies ja nainen ovat kertoneet muun muassa myyvänsä käsityötä. Syynä on ollut myös diabetes, jonka tiimoilta on pyydetty saada ruokaa huonoon oloon.

Varkaat ovat saaneet saalikseen pankkikortteja ja rahaa, kun toinen varkaista on vienyt asiakkaan huomion ja toinen anastanut omaisuutta. Pankkikorteilta on myös onnistuttu nostamaan rahaa.

– Poliisille on tullut tietoon edellä kuvatun kaltaisia tilanteita Siuntiosta, Lohjalta, Espoosta ja Kirkkonummelta. Kaikkia tapahtumia tutkitaan varkautena, kertoo rikosylikonstaapeli Juuso Siren.