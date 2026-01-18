Poliisi varoittaa katalasta huijauksesta

Poliisi varoittaa Instagram-julkaisussaan ”turvahuijauksesta”, jossa huijari pyrkii esimerkiksi puhelimessa vakuuttamaan puhelun vastaanottajan siitä, että hänen ”rahansa on siirrettävä turvaan huijareilta”.

– Poliisilla tai pankeilla ei ole olemassa turvatiliä, johon verkkopankkihuijauksen uhrin rahat voitaisiin siirtää turvaan. Huijareiden pysäyttämiseen ei myöskään tarvita verkkopankkitunnuksia tai kuvaa uhrin henkilöllisyystodistuksesta, poliisin julkaisussa huomautetaan.

Samalla poliisista painotetaan, että poliisi, muut viranomaiset tai pankit eivät koskaan soita, laita tekstiviestiä tai tule ovelle kertomaan, että rahasi on siirrettävä turvaan huijareilta.

– Ole siis valppaana tuntemattoman soittajan tai ovelle saapuvan vieraan henkilön kanssa. Kuuntele tarkkaan, mitä sinulta pyydetään ja kyseenalaista.

Poliisin mukaan epäilyttävältä kuulostavan puhelun saa aina lopettaa.

– Huijari pyrkii yleensä luomaan kiireen ja hädän tuntua: Jos rahoja ei siirretä nyt heti, niin ne on menetetty.

Mikäli epäilee siirtäneensä rahaa huijarin tilille tai luovuttaneensa pankkitunnukset, tulee poliisin mukaan ottaa välittömästi yhteys pankkiin ja kertoa asiasta.

Poliisi kehottaa ottamaan asian huijauksista puheeksi iäkkäämpien sukulaisten ja läheisten kanssa.

– Huijauksista ei voi koskaan muistuttaa liikaa, sillä pahimmassa tapauksessa tililtä lähtee koko elämän säästöt.