Erittäin vaarallisen alfa-PVP -huumausaineen käyttö ja takavarikot ovat lisääntyneet, kertoo poliisi. Kuvassa Alfa-PVP näytteitä Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa. KUVA: POLIISI, LEHTIKUVA / HANDOUT

Poliisi: Sekakäyttäjä tarvitsee huumeisiin jopa 6000 euroa kuukaudessa

  • Julkaistu 08.08.2025 | 12:25
  • Päivitetty 08.08.2025 | 13:20
  • Huumeet, Poliisi
Huumekierrettä rahoitetaan rikollisella toiminnalla.
Poliisi on kertonut erityisesti voimakkasti koukuttavan ja kovia oireita aiheuttavan Alfa PVP:n käytön nopeasta lisääntymisestä Suomessa. Huumeen käyttö lisää sivuvaikutuksena myös muuta rikollisuutta. Poliisi kertookin sen tehtävämäärien, järjestyshäiriöiden ja yleisen turvattomuuden tunteen lisääntymisestä tänä vuonna.

Rikostarkastaja Kimmo Sainio selittää ilmiötä.

– Käyttöä rahoitetaan erityisesti, omaisuus- ja ryöstörikoksilla, petoksilla ja tekemällä huumausainekauppaa, hän kertoo.

Sainio muistuttaa, että erityisesti nuoret naiset altistuvat myös seksuaalirikoksille hankkiessaan huumausaineita.

Poliisi arvioi, että huumeiden sekakäyttäjä tarvitsee noin kolmesta kuuteen tuhatta euroa kuussa yksin huumeisiin. HUS on arvioinut, että suonensisäisesti huumeita käyttäviä on pääkaupunkiseudulla noin 12000–15000. Rikoksilla rahoitettu huumeidenkäyttö näkyy jo poliisin tilastoissa.

