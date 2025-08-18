Poliisi puhallutti 12000 kuljettajaa – näin moni narahti

Poliisilla oli 30. kesäkuuta – 27. heinäkuuta 2025 valtakunnallinen valvontateema, joka keskittyi päihteisiin, ajoterveyteen ja vesiliikennevalvontaan. Itä-Suomessa valvontaa kohdennettiin erityisesti mökkiliikenteeseen.

Poliisi puhallutti valvontateeman aikana lähes 12 000 moottoriajoneuvon kuljettajaa tien päällä, joka oli yli tuhat puhallutusta enemmän kuin vastaavana aikana edelliskesänä.

Puhallutetuista 2,2 prosenttia oli poliisin mukaan maistissa eli ”mittari värähti” ja 160 puhalsi yli rangaistavuuden rajan. Molemmat luvut olivat hieman korkeampia kuin vuotta aiemmin. Huumausainetestejä tehtiin lähes sata, joista positiivisia tuloksia oli 36, joka oli 38 prosenttia testatuista.

Vesillä koko kesän aikana on Itä-Suomessa puhallutettu lähes 1 500 veneilijää. Näistä 21 on syyllistynyt ruorijuopumukseen, eli puhallustulos oli ollut yli 1,0 promillea. Positiivisia puhallustuloksia oli 339 kaikista puhallutetuista.

Alueellisesti tarkasteltuna Pohjois-Karjalassa tarkastettiin 255 veneilijää, josta vain yksi ylitti ruorijuopumuksen rajan. ”Värähdyksiä” oli 55. Pohjois-Savossa tarkastettuja oli 440 ja epäiltyjä ruorijuopumuksia 9 ja ”värähdyksiä” 132. Etelä-Savossa vastaavat luvut olivat 661, joista rajan ylittäneitä 11 ja ”värähdyksiä” 152.

– Rattijuopumus muodostaa edelleen ylinopeuksien ohella suurimman riskin tienkäyttäjien hengelle ja terveydelle. Liikennevakuutuskeskuksen Onnettomuustietoinstituutin (OTI) päihderaportin 2024 mukaan vuosina 2018–2024 tapahtui päihdeonnettomuuksia liikenteessä eniten juuri heinäkuussa. Traficomin tilastojen mukaan huviveneilyssä kuolemaan johtaneita vesiliikenneonnettomuuksia tapahtui vuosina 2020-2024 vuosittain noin 30. Näistä noin joka toisessa onnettomuudessa syynä oli alkoholi, kertoo ylikomisario Petri Pahkin Itä-Suomen poliisista tiedotteessa.

Pahkinin mukaan myös ajoterveyteen ja kuljettajan vireystilaan liittyvät riskit ovat isoja ja koko ajan kasvava tekijä kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Näistä eri tilastoista löytyy todella paljon perusteita liikenteenvalvonnalle ja sen kohdentamiselle.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa valvovansa liikennettä ympäri vuoden, mutta riskit erilaisille onnettomuuksille teillä ja vesistöissä näyttävät keskittyvän tilastojen mukaan kesäaikaan.