Poliisi lisää läsnäoloa kouluissa – virtuaalisesti

Poliisi lisää läsnäoloa kouluissa tarjoamalla kaikille kouluille valtakunnallisia virtuaalioppitunteja vuonna 2025.

Uudessa valtakunnallisessa mallissa poliisi tukee kouluja myös ongelmanratkaisutilanteissa olemalla paremmin tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki kertoivat poliisin toimintaan kohdennetun 11 miljoonan euron lisärahoituksen käytöstä perjantaina Vantaalla pidetyssä tilaisuudessa.

Poliisille suunnatusta lisärahoituksesta kaksi miljoonaa euroa on määrä kohdentaa ensi vuonna koulupoliisitoimintaan.

− Koulupoliisitoimintaan suunnattu rahoitus on yksi, konkreettinen esimerkki siitä, miten poliisin työtä lasten ja nuorten parissa vahvistetaan. Tämän lisäksi on tärkeää, että tarvittavia resursseja saadaan lapsiin kohdistuvien ja nuorten tekemien rikosten tutkintaan, sanoi Rantanen tilaisuudessa.

Lisärahoituksella poliisi lisää vuoden 2025 aikana läsnäoloa kouluissa ja erityisesti ongelmanratkaisutilanteissa sekä laillisuuskasvatuksessa. Poliisi on suunnitellut valtakunnallisen yhteistyön mallin koulujen kanssa toimimiseen.

− Poliisi tulee olemaan entistä enemmän tavoitettavissa koulujen ongelmaratkaisutapauksissa ja läsnä virtuaalisten oppituntien kautta, Koskimäki kertoi tiedotteen mukaan.

Kaikille kouluille tarjotaan mahdollisuus osallistua poliisin toteuttamiin valtakunnallisiin virtuaalioppitunteihin. Oppitunteihin liittyy tukimateriaali, joka on saatavissa verkosta ja sosiaalisen median kanavissa.

Valtakunnallisten oppituntien lisäksi kouluille voidaan paikallispoliisin harkintaan perustuen tarjota lisäoppitunteja virtuaalisesti tai luokassa paikan päällä.

Kouluja varten on laadittu ohjeistus, jonka tarkoituksena on selkeyttää kouluyhteistyötä valtakunnallisesti. Ohjeistuksessa kerrotaan milloin ja mistä asioista koululla on velvollisuus ja oikeus ilmoittaa viranomaiselle.

Lisäksi se konkretisoi poliisikonsultaation ja ongelmanratkaisun käyttöalaa kouluissa. Jatkossa koulu tavoittaa poliisin entistä paremmin ongelmatilanteissa puhelimella tai sähköpostilla.

Lisäksi poliisi tuottaa opettajille, huoltajille ja nuorille keskustelua tukevaa materiaalia muun muassa sosiaalisen median kanaviin.

Poliisi sai lisärahoitusta kaikkiaan 11,089 miljoonaa euroa. Koulupoliisitoiminnan lisäksi rahoitusta kohdennetaan katujengi- ja nuorisorikollisuuden torjuntaan 5 miljoonaa, talousrikostorjunnan tehostamiseen 3,5 milj. euroa ja pysyvänä lisäyksenä 0,589 milj. euroa lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumisen johdosta. Eduskunta päättää talousarviosta joulukuussa.