Poliisi kiersi Facebookin sääntöjä

Oulun poliisilaitos julkaisi sosiaalisen median Facebook-palvelussa kirjoituksen aiheesta, josta puhuminen palvelussa on kiellettyä. Siksi poliisi turvautui viestinnässään käyttämään luovia kiertoilmaisuja.

Tapaus liittyy aselupiin. Facebookin omistavan Metan säännöt kieltävät esimerkiksi aseiden myymiseen liittyvät päivitykset. Koska Metan moderointi toimii tekoälyllä, pelkkä maininta ampuma-aseista voi johtaa päivityksen poistamiseen. Ehdoissa on erikseen mainittu, että viranomaiset saavat julkaista esimerkiksi aseisiin liittyviä päivityksiä. Erityisehto ei kuitenkaan ole aukoton, sillä automaattivalvonta voi tulkita myös poliisin julkaisun sääntöjenvastaiseksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mahdollisia ongelmia välttääkseen poliisi päätyi kirjoittamaan aiheesta kiertoilmaisuin.

– Sosiaalisessa mediassa ei voi kaikista asioista puhua niiden omilla nimillä. Meillä se haittaa jonkin verran poliisin lupapalveluista kertomista metsästykseen käytettävien välineiden osalta, poliisi kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

– Tiedättehän niitä välineitä, joista kuuluu pamaus ja joiden käyttöön tarvitsee lain mukaan luvan? poliisi jatkaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Päivityksessä viitataan ampuma-aseisiin. Sanaa ”ase” ei kuitenkaan mainita suoraan, jotta päivitys ei joutuisi automaattivalvonnan hampaisiin.

Seuraavaksi poliisi antaa metsästäjille ohjeet ”ilman asioiden oikeita nimiä”.

– Mitäpä, jos olisit tänä vuonna ajoissa ja hakisit luvan metsästykseen käytettävälle pamausvälineelle näin kevättalvella? Uuteen ruutia ruuakseen käyttävään harrastusvälineeseen voi saada luvan nyt ilman syksyn ja loppukesän ruuhkia. Näin olet valmiina toimintaan, kun elokuussa starttaa uusi ja uljas metsästyskausi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Poliisin mukaan aiheeseen liittyvään tarkastukseen ei tarvitse näin keväisin juurikaan jonotella.

– Välinepuoli kannattaa katsoa kuntoon nyt, mikäli haluaa välttää tarkastuspuolen ruuhkat, poliisi muistuttaa.

Julkaisun yhteydessä on pikselöity kuva ampuma-aseesta. Kuva on pikselöity niin epäselväksi, ettei sitä ole ainakaan automaattisessa moderoinnissa tunnistettavissa aseeksi.