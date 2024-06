Poliisi ei salli Elokapinan aikomaa mielenosoitusta

Elokapina on ilmoittanut järjestävänsä mielenosoituksen perjantaina 28. kesäkuuta kello 15–21 Porkkalankadun ja Länsiväylän risteyksessä sekä Porkkalankatu 1:n kohdalla olevalla aukiolla.

Poliisi on ilmoittanut järjestäjälle, että Länsiväylän liikenteen estämistä ei sallita.

– Poliisi neuvottelee aina mielenosoituksen järjestäjän kanssa, jotta mielenosoituksesta ei aiheutuisi kohtuutonta häiriötä muille kaupunkilaisille. Jos mielenosoitus toteutuu olennaisesti lain vastaisena, vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai estää liikennettä, poliisi voi puuttua tilaisuuden kulkuun, antamalla ohjeita ja määräyksiä tai viime kädessä päättämällä mielenosoituksen, kertoo ylikomisario Heikki Porola tiedotteessa.

Poliisi suosittelee käyttämään vaihtoehtoisia kulkureittejä, jos mahdollista. Poliisi ohjaa liikennettä tarvittaessa poikkeusreiteille. Myös Espoon suunnasta Helsinkiin päin tulevien kannattaa harkita muita reittejä.

Elokapina on myös sunnuntaille 30. kesäkuuta ilmoittanut mielenosoituksen, jossa neljä kulkuetta aikoo marssia Hakaniemen sillalle. Kulkueiden on ilmoitettu lähtevän noin klo 13.15. Kahden kulkueen on ilmoitettu saapuvan Sörnäisten rantatietä ja kahden Pohjoisrantaa pitkin Hakaniemen sillalle, jossa mielenosoituksen on ilmoitettu jatkuvan klo 19 asti.

Poliisin mukaan sen tehtävänä on turvata mielenosoittajien ilmaisunvapaus, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä muiden kaupunkilaisten oikeudet.

Mielenosoituksen keskeyttäminen ja päättäminen arvioidaan poliisin mukaan aina tilannekohtaisesti. Poliisin ohjeet ja tarvittaessa määräykset, sekä niiden toimeenpanemiseen käytettävät keinot, perustuvat tilanteen mukaiseen kokonaisarvioon.

Poliisi kertoo pyrkivänsä aina ensisijaisesti neuvottelemaan järjestäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.