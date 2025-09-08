Pohjoiskorealaisten sanotaan kaivautuvan asemiin Kurskissa

Pohjois-Korean joukkoja on saapunut Venäjän Kurskin alueelle Gujevon lähelle vahvistamaan rajapuolustusta Venäjän joukkojen rinnalla, väittää Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja.

– Pohjoiskorealaiset ovat saapuneet Gujevon alueelle. Nyt voimme varmasti sanoa, että rajapuolustusta vahvistetaan. Liittoutuneet ovat jo täällä, asettuvat aloilleen ja kaivautuvat. Eivätkä nämä ole satuja – tämä on todellisuutta, hän sanoo Telegram-kanavallaan.

Asiaa ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Venäjä yrittää luoda puskurivyöhykettä Pohjois-Ukrainaan kansainvälisen rajan tuntumaan.

Sotabloggaajan mukaan pohjoisen sotatoimiyhtymän johto aikoo siirtää kansainvälistä rajaa puolustaneita varusmiehiä rintaman selusta-alueille ja Venäjän sotilastukikohtiin, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Heidät on tarkoitus korvata 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla sotilailla, jotka ovat tehneet sopimuksen Venäjän puolustusministeriön kanssa.