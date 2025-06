Pohjoiskorealaisille luodaan salaista väylää Venäjän armeijaan

Venäjä ja Pohjois-Korea yrittävät luoda yhä salamyhkäisempiä keinoja muodostaakseen väyliä, joiden kautta pohjoiskorealaiset pääsevät Venäjän asevoimien rekrytointiputkeen, kertoo Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) Ukrainan sodan tilannekatsauksessa.

Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) päällikkö, kenraaliluutnantti Kyrylo Budanov kertoi 7. kesäkuuta Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Sergei Shoigun sopineen äskettäisen Pohjois-Korean vierailunsa aikana, että pohjoiskorealaisia siirtolaisia tuotaisiin enemmän Venäjälle työskentelemään.

ISW:n mukaan Budanov totesi, että Venäjä todennäköisesti haluaa pohjoiskorealaisia korvaamaan Keski-Aasiasta maahan tulevia siirtolaisia. Budanovin mukaan monet Venäjällä olevat pohjoiskorealaiset työläiset allekirjoittavat todennäköisesti sopimuksia Venäjän puolustusministeriön kanssa.

– Venäjä ja Pohjois-Korea ovat avoimesti lisänneet puolustusyhteistyötään keskinäisten puolustussopimusten, sotilasteknologian ja -materiaalin siirron sekä Venäjän joukkojen tueksi Kurskin alueelle sijoitettujen Pohjois-Korean joukkojen avulla, ISW toteaa.

Shoigun pohjoiskorealaisia siirtolaisia koskeva sopimus rikkoo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2397, jonka Venäjä on allekirjoittanut ja joka kieltää Pohjois-Koreaa lähettämästä kansalaisiaan ulkomaille töihin. Päätöslauselma velvoitti kaikki YK:n jäsenvaltiot karkottamaan ulkomailla ”tuloja ansaitsevat” pohjoiskorealaiset joulukuuhun 2019 mennessä.

