Pohjoiskorealaiset vaikeuksissa Kurskissa

Venäjän avuksi tulleet pohjoiskorealaiset joukot ovat kärsineet suuria tappioita Kurskin rintamalla, arvioi Britannian puolustusministeriö. Brittitiedustelun mukaan pohjoiskorealaisten tappiot ovat arviolta noin 4000 sotilasta, joista noin neljäsosan uskotaan kaatuneen. Kaiken kaikkiaan yli kolmasosan Pohjois-Korean Ukrainaan lähettämistä sotilaista arvioidaan joko kaatuneen tai haavoittuneen.

Brittien mukaan pohjoiskorealaisten sotamenestys on tappioiden myötä jäänyt vaatimattomaksi. Joukot ovat saavuttaneet lähinnä ”taktisia voittoja”, ja suuret tappiot ovat brittien mukaan varmasti heikentäneet pohjoiskorealaisten hyökkäyskykyä Kurskissa.

Ongelmia rintamalla aiheuttaa myös pohjoiskorealaisten ja venäläisten välinen kielimuuri. Brittitiedustelu uskookin Pohjois-Korean sotilailla olleen vaikeuksia integroitua osaksi Venäjän sotakoneistoa ja sen rakenteita.

Britannian puolustusministeriö jakoi arvionsa pohjoiskorealaisten tappioista viestipalvelu X:ssä.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine – 24 January 2025.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 24, 2025