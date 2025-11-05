Verkkouutiset

Pohjois-Korean valtionmedian KCNA:n julkaisema kuva sotilaiden koulutuksesta syksyllä 2024. / AFP / LEHTIKUVA /

Pohjois-Koreasta viety tuhansia sotilaita lisää Venäjälle

Etelä-Korean tiedustelun mukaan he korjaavat infrastruktuuria vallatuilla alueilla ja raivaavat miinoja.
Etelä-Korean kansallinen tiedustelupalvelu (NIS) on vahvistanut, että Pohjois-Korea on aloittanut tuhansien sotilashenkilöiden siirtämisen Venäjälle. Tämä näyttää olevan osa Pjongjangin ja Moskovan kasvavaa kumppanuutta Ukrainan sodan keskellä.

Asiasta kertovat sekä venäläiset että eteläkorealaiset mediat.

Etelä-Korean parlamentin tiedustelukomitealle tiistaina pidetyn suljetun katsauksen mukaan NIS on kertonut, että syyskuusta lähtien noin 5 000 sotilasta on lähtenyt Pohjois-Koreasta Venäjälle. Komennusten odotetaan myös jatkuvan lähikuukausina.

Pohjois-Korean sotilaita käytetään infrastruktuurin jälleenrakentamissa Venäjän miehittämillä alueilla. Lisäksi noin 10 000 pohjoiskorealaista sotilasta on ripoteltu Venäjän Ukrainan-vastaisen rajan tuntumaan vartiointitoimiin. Tästä voidaan päätellä, että Ukrainan murtautuminen läpi Venäjän puolelle Kurskissa on säikäyttänyt venäläiset. Etelä-Korean tiedustelun mukaan lisäksi vielä noin 1 000 pohjoiskorealaista pioneeria on suorittamassa miinanraivausta.

Varsinkin Etelä-Koreassa aiheuttaa ymmärrettävästi huolta Pohjois-Korean varustautuminen. Diktatuuri saa Venäjältä vastineena sotilaistaan apua taisteluteknologian kehittämisessä. Varsinkin Pohjois-Korean oma drooniohjelma etenee nyt nopeasti, mikä aiheuttaa kasvavan turvallisuusriskin Etelä-Korealle. Tiedustelu mainitsi myös, että korkea-arvoisia pohjoiskorealaisia sotilaita vierailee Venäjällä alvariinsa, mikä saattaa viitata siihen, että Pohjois-Korean pääsy ohjusten ohjausteknologiaan saattaa olla paranemassa.

Pohjois-Korea esitteli paraatissa lokakuussa uuden mannertenvälisen Hwasong-20-ohjuksen.

Ukrainalla on pohjoiskorealaisia sotavankeja. Se on käynyt Etelä-Korean kanssa neuvotteluja pohjoiskorealaisten sotavankien luovuttamisesta Etelä-Koreaan. Etelä-Korea ei ole tunnustanut siitä irtautunutta Pohjois-Koreaa, joten Etelä-Korean perustuslain mukaan pohjoiskorealaiset sotilaat ovat Etelä-Korean kansalaisia. Ainakin kaksi Ukrainan saamat sotavangit ovat jopa ilmaisseet toiveen, että pääsisivät Etelä-Koreaan.

