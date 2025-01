Pohjois-Korean tykistö siirrettiin etulinjaan

Venäjä on ryhtynyt käyttämään pohjoiskorealaista tykistöä etulinjassa, arvioi Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen päällikkö, eversti Ants Kiviselg Viron yleisradioyhtiö ERR:lle.

Kiviselgin mukaan Venäjä on yhä riippuvaisempi ulkomailta tuoduista aseista. Pohjoiskorealaisen tykistön ilmestyminen taistelukentälle kertookin, että Venäjän oma tykistö on kriittisessä kunnossa.

Tästä huolimatta Venäjällä on ollut kuluneen viikon aikana rintamalla taktinen aloite.

– Näin ollen Venäjän federaatio ei ole tällä hetkellä kiinnostunut vihollisuuksien päättämisestä, vaan jatkaa hyökkäystoimintaansa, Kiviselg sanoo.

Pohjoiskorealaisten sotilaiden liittyminen taisteluun ei kuitenkaan ole tuonut Venäjälle merkittävää etulyöntiasemaa.

– Viime viikolla pohjoiskorealaisia yksiöitä kierrätettiin, ja takalinjassa olleita yksiköitä siirrettiin hyökkäysasemiin. Venäjä ei ole saavuttanut merkittävää etenemistä, Kiviselg kommentoi.

Taistelut ovat raivonneet kiivaana etenkin itäukrainalaisen Pokrovskin kaupungin ympärillä. Venäläisjoukot ovat yrittäneet tuloksetta saartaa kaupunkia idästä ja etelästä.

Yhteensä rintamalla on kirjattu päivittäin keskimäärin jopa 164 venäläisten hyökkäystä. Venäjälle vallitseva kylmä talvisää on ollut hyökkäysten kannalta edullinen.

– Venäjä näyttää haluavan hyödyntää viileää talvisäätä, joka mahdollistaa jäisen maan käyttämisen panssariajoneuvojen liikuttamiseen. Tähän asti Ukrainan talvi on ollut leuto, ja siksi panssariajoneuvojen liike on kanavoitunut teille. Tämä on auttanut ukrainalaisjoukkoja hyökkäysten torjumisessa, Kiviselg selittää.

Kiviselg kuitenkin uskoo, että Ukraina on onnistunut kehittämään puolustuskykyään ja murentamaan Venäjän hyökkäyskykyä. Maa on myös iskenyt säännöllisesti Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin pitkän kantaman aseilla. Iskujen kohteiksi ovat kuluneella viikolla valikoituneet muun muassa venäläiset polttoaine- ja kemikaalilaitokset.

Molempien osapuolten tavoitteena vaikuttaakin Kiviselgin mukaan olevan sodan kulkuun vaikuttaminen vastapuolen taloutta vahingoittamalla.