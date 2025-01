Tämän totesi Ukrainan disinformaation vastustamisen keskuksen johtaja Andriy Kovalenko Ukrinformin mukaan.

– Korean demokraattisen kansantasavallan armeija Kurskin alueella ei ole oppinut torjumaan lennokkejamme ja tykistöämme. Se on kärsinyt merkittäviä tappioita ja työskentelee nyt venäläisten komentajien ja omien upseeriensa kanssa korjatakseen virheitä. On liian aikaista sanoa, että he eivät jatka aktiivisesti osallistumista sotaan, Kovalenko sanoi.

Kovalenkon mukaan venäläisten piti varmistaa Pohjois-Korean armeijan osallistumisen taisteluihin mahdollisimman anonyymisti alkuperäisten sopimusten mukaisesti, mutta se ei tehnyt niin.

– Toinen iso ongelma Kim Jong-unille on se, että pohjoiskorealaiset joutuivat vangiksi, ja kaatuneiden korealaisten ruumiista on selkeät tiedot, hän lisäsi.

Pohjois-Korean on kerrottu siirtäneen noi 12 000 sotilasta Kurskin alueelle. Pohjois-Korean joukot Ukrainassa ovat kärsineet suuria tappioita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi hiljattain, että tähän mennessä 3 800 pohjoiskorealaista sotilasta on kuollut tai loukkaantunut Kurskissa.

Etelä-Korean tiedustelupalvelu kertoi 13. tammikuuta pohjoiskorealaisten kokonaistappioiksi noin 3 000 miestä.