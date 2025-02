Pohjois-Korean joukot katosivat: Sotilaita ei ole nähty etulinjassa viikkoihin

Pohjois-Korean Venäjän riveihin lähettämät joukot ovat hävinneet rintamalta. Etelä-Korean mediassa liikkuvien tiedustelutietojen mukaan pohjoiskorealaisia ei ole nähty enää tammikuun puolivälin jälkeen.

Pohjois-Korean joukot ovat taistelleet osan Venäjän Kurskin alueesta miehittäneitä ukrainalaisia vastaan viime syksystä lähtien.

Erakkovaltion sotilaiden on uutisoitu kärsineen valtavia tappioita. Kyiv Independentin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan taustalla on ollut pohjoiskorealaisten kokemattomuus modernissa sodankäynnissä ja turvautuminen niin kutsuttuihin ”ihmisaaltoihin” hyökkäyksissä. Pohjois-Korean sotilaiden on väitetty myös välttävän antautumista viimeiseen asti.

Ukrainalaiset ovat kuitenkin kuvanneet pohjoiskorealaisten taistelleen raivokkaasti ja aiheuttaneen päänvaivaa puolustajille.

New York Times uutisoi tammikuun lopussa, että Pohjois-Korean sotilaat on vedetty pois etulinjasta. Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen tiedottaja vahvisti aiemmin Kyiv Independentille, etteivät erikoisjoukot ole kohdanneet pohjoiskorealaisia kolmeen viikkoon.

Ukrainan sotilastiedustelu on arvioinut, että Pohjois-Korean joukkojen vetäminen pois taisteluista on väliaikainen toimi. Pohjois-Korean odotetaan myös jatkavan uusien sotilaiden ja kaluston lähettämistä Venäjän tueksi.