Venäjälle lähetetyt Pohjois-Korean asevoimien yksiköt käyttävät drooneja tukeakseen venäläisten hyökkäysoperaatioita Ukrainan Sumyn alueella, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta Telegram-kanavallaan.
– Venäjän Kurskin alueelta käsin toimivat pohjoiskorealaiset yksiköt suorittavat drooneilla ilmatiedustelutehtäviä, paikantavat Ukrainan asevoimien asemia ja auttavat ukrainalaisten asemiin kohdistetun epäsuoran tulen korjaamisessa Sumyn alueella.
Droonit siis välittävät tietoja, joilla tuli saadaan maaliin.
– Ukrainan asevoimat on siepannut Pohjois-Korean droonien lennättäjien ja Venäjän asevoimien henkilöstön välisiä puheluita ja viestejä. Pohjois-Korean miehittämättömien ilma-alusten lennättäjät ovat korjanneet Ukrainan asemiin kohdistettua raketinheitinten tulta.
Venäjän joukot ovat kärsineet kovia tappioita, ja heidän hyökkäysoperaationsa Sumyssa on epäonnistunut.
Tämän takia venäläisten sanotaan tukeutuvan pohjoiskorealaisiin joukkoihin taistelutehtävissään.