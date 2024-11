Pohjois-Korea siirtää jättitykkejä Ukrainan rintamalle

Pohjois-Korean arvioidaan lähettäneen noin 10 000 sotilasta Venäjän tueksi Ukraina vastaan.

Joukot on jaettu rynnäkkö- ja tukiosastoihin ja sijoitettu Kurskin alueelle, johon elokuussa edenneet ukrainalaisjoukot Kreml yrittää nyt työntää rajan taakse. Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa viimeisen viikon aikana alueella useita laajoja hyökkäyksiä, joiden yhteydessä on tuhottu kymmeniä panssariajoneuvoja.

Julkisten lähteiden perusteella vaikuttaa siltä, että Pohjois-Korea olisi siirtämässä raskasta tykistökalustoa joko omien joukkojensa tai venäläisten tueksi. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia 170 millimetrin M-1978/1989 Koksan -telakanuunoista rautatiekuljetuksessa. Kuvat on paikannettu Itä-Siperiassa sijaitsevaan Krasnojarskiin.

Koksan on varustettu 170 millimetrin tykillä, mutta sen tarkemmista teknisistä tiedoista on vain spekulaatioita. Yhdysvaltain tiedustelu havaitsi asejärjestelmän ensi kertaa vuonna 1978, ja se esiteltiin julkisesti paraatissa vuonna 1985.

Pohjois-Korean Koksan-pataljoonan uskotaan koostuvan 12 telatykistä, noin 30 kuorma-autosta ja 150–200 sotilaasta. Asejärjestelmää toimitettiin 1980-luvulla Iranille, joka käytti sitä sodassa Irakia vastaan.

Army Recognition -sivuston mukaan pohjoiskorealainen raskas tykistökalusto voi mahdollisesti korvata Venäjän sodassa menettämiä 2S7 Pion -telakanuunoita. Koksanien enimmäiskantama on noin 40 kilometriä.

🚨 I was able to geolocate and thus confirm that the photo of North Korean M-1978/1989 Koksan 170mm SPGs was taken in Russia.

📍56.069386, 92.920244

Krasnoyarsk, central Russiahttps://t.co/BOaR44uLeS https://t.co/mC8solXVOv pic.twitter.com/LUHO2cllKZ

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) November 14, 2024