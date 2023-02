”Pitävätkö Euroopan johtajat Ukrainaa tyhmänä?”

Viron entinen presidentti Toomas Henrik Ilves muistuttaa, että kaikki Ukrainan koskaan tarvitsemat turvallisuustakuut annettiin sille vuonna 1994 niin sanotussa Budapestin sopimuksessa.

Yksi sopimuksen allekirjoittajista oli Venäjä.

Kyseisen sopimuksen mukaan Ukraina suostuu luopumaan alueellaan olevista ydinaseista, jotka jäivät sen alueelle Neuvostoliiton hajottua. Vastineeksi Venäjä lupasi taata Ukrainan alueellisen koskemattomuuden eli olla hyökkäämättä Ukrainaan.

Sopimuksesta huolimatta Venäjä on loukannut Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

Twitterissä Toomas Henrik Ilves huomauttaa, että Ukraina tuskin suostuisi uudelleen vastaavanlaiseen rauhansopimukseen.

– Miksi Euroopan johtajat luulevat, että Ukraina koskaan lankeaisi siihen uudelleen? Pitävätkö he Ukrainaa ja meitä muita tyhminä?

All the security guarantees Ukraine ever needed were given to it on 5 December 1994 in the Budapest Memorandum, signed inter alia, by Russia.

Why do European leaders think Ukraine would ever fall for it again?

Do they think Ukraine and the rest of us are stupid?

