Pitäisikö Euroopan avata keskustelut Venäjälle? Tätä mieltä on Elina Valtonen

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ei toistaiseksi innostu presidentti Sauli Niinistön avauksesta, jonka mukaan Euroopan pitäisi käydä suoria keskusteluja Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Niinistö kommentoi asiaa Ylen haastattelussa.

Valtosen mukaan keskustelujen paikka olisi siinä kohtaa, kun Venäjä olisi valmis palaamaan noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja lopettamaan sodan Ukrainassa. Valtonen korosti toimittajille eduskunnassa ymmärtävänsä Niinistön huolen siitä, että Yhdysvallat käy keskusteluja suoraan Venäjän kanssa ja Eurooppa ei. Hänen mukaansa Eurooppa on avoin keskusteluille, mutta:

– Me emme ole myöskään millään tavalla havainneet, että Venäjä olisi valmis keskustelemaan sodan päättämisestä. Eli siltä osin olemme edelleen lähtöpisteessä.

Ulkoministeri korostaa, että ennen keskustelujen avaamista Euroopan tulisi sopia ja päättää myös yhdessä siitä, mikä on keskustelujen tavoite ja mitä niistä halutaan saada ulos.

Valtoselta kysyttiin, pitäisikö Yhdysvaltoijen presidentin Donald Trumpin lopettaa sitten keskustelut Venäjän Vladimir Putinin kanssa.

– Ei, presidentti Trump toimii kuten hän toimii, ja sinänsä me tietenkin tervehditään ilolla sitä Yhdysvaltojen aloitteellisuutta siihen, että sota saataisiin päätökseen. Mutta presidentti Trumpkin on joutunut varmaan huomaamaan, että se ei ole niin yksinkertaista.

Valtonen korosti Euroopan yhtenäisyyttä liittyen Venäjälle asetettuihin talouspakotteisiin.

– Venäjän talous on todella merkittävissä vaikeuksissa, eli pakotteet auttavat. Me tunnetaan myös Venäjän sielumaisemaa siinä määrin, että tiedämme, että he ovat valmiita uhraamaan sen viimeisenkin ruplan sodankäyntiin eikä kansalaistensa hyvinvointiin. Sen takia pakotteet eivät auta yli yön eikä kahdessa, mutta pikkuhiljaa ne murentavat tottakai Venäjän kykyä käydä sotaa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Ilta-Sanomille eduskunnassa pitävänsä vääjäämättömänä, että se päivä tulee eteen, kun Euroopan pitää käydä keskusteluja Venäjän kanssa.