Pitäisikö doping kriminalisoida? Tätä mieltä on urheiluministeri

Urheilusta vastaava ministeri Mika Poutala (kd.) pitää pohdinnan arvoisena ehdotusta dopingin käytön kriminalisoinnista koskien ammattimaista kilpaurheilua. Asian nosti esiin Suomen urheilun eettinen keskus Suekin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom Helsingin Sanomien haastattelussa.

Ministerille ehdotus on uusi, ja hän näkee siinä hyvää:

– On hieno asia, että he Suekissa yrittävät löytää keinoja siihen, miten pystyisivät puuttumaan dopingin käyttöön ja sitä kautta tehdä urheilusta reilumpaa kaikille. Se oli oikeastaan ensimmäinen reaktio, mikä minulla tuli, kun tästä luin, kommentoi Poutala asiaa Verkkouutisille.

Suek ajaa rikoslakiin urheilupetos-pykälää, joka koskisi dopingrikkomuksia silloin, kun niillä tavoitellaan taloudellista hyötyä. Suomen rikoslaissa dopingin käyttö ei ole rikos toisin kuin laiton dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen sekä hallussapito levittämistarkoituksessa. Dopingista kärähtäneelle urheilijalle kyseessä on sääntörikkomus, josta seuraa käytännössä yleensä kilpailukieltoa.

Poutala korostaa, ettei ole keskustellut avauksesta Suekin kanssa, mutta tulkitsee järjestön haluavan parantaa mahdollisuuksia tutkia dopingin käyttöä ja pitää tätä tavoitetta hyvänä.

– Tällä hetkellä he eivät voi Suekissa tehdä yhteistyötä poliisin kanssa, koska nämä eivät ole poliisiasioita. Jos tämä menisi eteenpäin, silloin he pystyisivät tekemään poliisin kanssa yhteistyötä tällaisissa petosasioissa, sanoo Poutala.

Pitäisikö tätä nyt käytännössä mielestäsi edistää?

– Jos nyt puhutaan lakipykälistä, niin nehän on tietenkin oikeusministeriön alaa ja siellä on varmasti paras asiantuntemus tälle, vastaa Poutala.

Poutala pohtii, että kriminalisointi ei välttämättä lisäisi pelotevaikutusta urheilijoille ja vähentäisi tätä kautta dopingin käyttöä:

– Tällä hetkellä dopingin käytöstä tulee jo rangaistus. Ja se rangaistus on urheilijan näkökulmasta todella raju ja kova.

Poutala on itsekin entinen kilpaurheilija ja katsoo, että urheilijan näkökulmasta pahinta on se, ettei pysty tekemään sitä, mitä rakastaa ja jonka eteen on tehnyt päivittäin töitä. Dopingista kärähtämisellä on myös taloudellisia vaikutuksia ja se voi merkitä loppua koko urheilu-uralle.

– Todennäköisesti sadassa prosentissa sponsorisopimuksista on doping-pykälä eli jos kärähdät urheiijana dopingista, normaalikäytäntö on se, että joudut maksamaan sponsorirahat takaisin. En usko, että esimerkiksi sponsoreiden kannalta tässä (kriminalisoinnissa) on mitään voitettavaa.