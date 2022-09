Pitääkö itärajalle rakentaa aita? Näin eduskuntaryhmät vastaavat

Rajavartiolaitoksen uuden selvityksen mukaan osa Suomen itärajasta pitää aidata laittoman maahantulon estämiseksi. Selvityksessä esitetään, että 1 300 kilometriä pitkästä rajasta aidattaisiin noin 130–260 kilometriä. Asiasta kertoi Uutissuomalainen.

Verkkouutiset selvitti eduskuntaryhmien kantoja Rajavartiolaitoksen esitykseen. Kyselyn tuloksista ilmeni, että ryhmät suhtautuvat pääosin myönteisesti itärajan aitaan. Myös hallituspuolueet ovat kääntyneet kannattamaan aidan rakentamista, jos viranomaiset sitä suosittelevat.

Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen kertoi VU:lle, että hallitus käsittelee pian ehdotusta itärajan aidasta.

– Raja-aita voi olla osa rajan kokonaisturvallisuuden vahvistamista. Viranomaisten arvio turvallisuudesta on tärkeä. Nyt aitatarve on nostettu esiin rajan viranomaisten osalta ja hallitus käsittelee asiaa lähiaikoina. Jos heidän näkemyksensä mukaan raja-aita on tarpeen rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi, suhtaudumme asiaan myönteisesti, Salonen sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska sanoi, että Rajavartiolaitoksen asiantuntijoiden näkemyksiä pitää kuunnella tarkkaan.

– Raja-aitaa koskevasta selvityksestä tulee käydä perusteellinen keskustelu hallituksessa. Keskusta antaa tukensa tarvittaville toimille, jotka lisäävät rajaturvallisuutta.

Vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmien puheenjohtajat kertoivat niin ikään luottavansa viranomaisten arvioon.

– Kuten sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) on todennut, asiaa on nyt tärkeä tarkastella. Hinnan ja hyötyjen punninta on syytä tehdä huolella. Kysehän tässä ei ole koko rajan aitaamisesta, vaan rajainfran vahvistamisesta korkeimman riskin alueilla, sanoi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

– Olemme koko ajan linjanneet, että luotamme tässä viranomaisten näkemykseen, eikä poliitikkojen tehtävä ole arvioida mihin kohtiin nykyisiä aitoja pitää jatkaa, vastasi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

– Suhtaudumme avoimesti keskusteluun esityksestä, sanoi RKP:n ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz.

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kannattaa aidan rakentamista. Hän esitti asiaa harkittavaksi jo noin vuosi sitten, jolloin ehdotus sai hallituspuolueilta tyrmäyksen.

– Minusta on vaikea nähdä, että mahdollista turvapaikanhakijoiden välineellistämistä voitaisiin tehokkaasti estää ilman helppokulkuisimpien raja-alueiden aitaamista. Kaikki muut Venäjän länsinaapurit ovat jo rakentamassa aitaa itärajalleen, myös Norja. Eivät nekään näitä investointeja huvikseen tee, Mykkänen vastasi.

Aitaa kannattaa myös perussuomalaisten ryhmäjohtaja Ville Tavio.

– Hallitsemattoman maahantulon estäminen vaatii kuitenkin fyysisen rajakontrollin lisäksi lainsäädäntöä ja kansallisen turvallisuuden asettamista etusijalle oikeudellisissa tulkinnoissa. Toisin sanoen, raja-aidasta ei ole paljoa apua, jos sen saa ylittää ilman seurauksia.

Myös kristillisdemokraatit sekä eduskuntaryhmät Liike Nyt ja Wille Rydman kannattavat aidan rakentamista. Valta kuuluu kansalle on ainoa eduskunnan ryhmä, joka tyrmää aidan.

Kaikkien eduskuntaryhmien vastaukset löytyvät alta.

Pitääkö itärajalle rakentaa aita laittoman maahantulon estämiseksi?

Kysely lähetettiin eduskuntaryhmien puheenjohtajille. SDP:n ja keskustan ryhmistä kyselyyn vastasivat varapuheenjohtajat.

SDP, Kristiina Salonen

Pidämme perusteltuna, että rajaturvallisuutta ja rajavalvontaa itärajalla vahvistetaan. Tilanne elää koko ajan ja meidän on voitava sekä reagoida nopeasti muutoksiin, että ennakoida tulevaa. Eduskunta on ennakoivasti rajavartiolain muutoksen yhteydessä jo käsitellyt sitä, miten laajamittaisen maahantulon tilanteissa esteiden avulla voidaan ohjata maahan saapumista hallitusti sekä varmistaa, että viranomaisten henkilöresurssit riittävät tehtävien hoitamiseen.

Raja-aita voi olla osa rajan kokonaisturvallisuuden vahvistamista. Viranomaisten arvio turvallisuudesta on tärkeä. Nyt aitatarve on nostettu esiin Rajan viranomaisten osalta ja hallitus käsittelee asiaa lähiaikoina. Jos heidän näkemyksensä mukaan raja-aita on tarpeen rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi, suhtaudumme asiaan myönteisesti.

PS, Ville Tavio

Kyllä. Hallitsemattoman maahantulon estäminen vaatii kuitenkin fyysisen rajakontrollin lisäksi lainsäädäntöä ja kansallisen turvallisuuden asettamista etusijalle oikeudellisissa tulkinnoissa. Toisin sanoen, raja-aidasta ei ole paljoa apua jos sen saa ylittää ilman seurauksia.

EU-mieliset puolueet tuskin kykenevät estämään turvapaikanhakua, koska niille näyttää tuottavan vaikeuksia jäädyttää venäläisten turistiviisumit.

Kokoomus, Kai Mykkänen

Kyllä, ehdotin raja-aitaa harkittavaksi jo vuosi sitten. Minusta on vaikea nähdä, että mahdollista turvapaikanhakijoiden välineellistämistä voitaisiin tehokkaasti estää ilman helppokulkuisimpien raja-alueiden aitaamista.

Kaikki muut Venäjän länsinaapurit ovat jo rakentamassa aitaa itärajalleen, myös Norja. Eivät nekään näitä investointeja huvikseen tee. Esimerkiksi Baltian maille teknisillä valvontavälineillä täydennetyn aidan rakentaminen on selvästi suurempi projekti suhteessa heidän talouksiensa kokoon kuin meillä.

Keskusta, Jouni Ovaska

Nyt pitää kuunnella tarkkaan Rajavartiolaitoksen asiantuntijoiden näkemyksiä. Raja-aitaa koskevasta selvityksestä tulee käydä perusteellinen keskustelu hallituksessa. Keskusta antaa tukensa tarvittaville toimille, jotka lisäävät rajaturvallisuutta.

Normaalioloissa olemme voineet luottaa siihen, että yhteistyö Suomen ja Venäjän rajavartijoiden välillä toimii. Nykyisessä tilanteessa tähän ei voida turvautua. Rajan täytyy pitää kaikissa oloissa.

Vihreät, Atte Harjanne

Kuten sisäministeri on todennut, asiaa on nyt tärkeä tarkastella. Hinnan ja hyötyjen punninta on syytä tehdä huolella. Kysehän tässä ei ole koko rajan aitaamisesta, vaan rajainfran vahvistamisesta korkeimman riskin alueilla.

Arvioitu hintalappu on silti merkittävä, ja onkin keskeistä valita rajan ja Suomen turvaamiseen vaikuttavimmat, kustannustehokkaat keinot. Mitään sisäpoliittista huutokilpailua aitakilometreistä ei tässä todellakaan tarvita. Olisi tietysti hienompaa elää aikaa, jona muureja ja aitoja puretaan eikä rakennetta, mutta Venäjän kehitys pakottaa varautumaan pahimpaan.

Vasemmistoliitto, Jussi Saramo

Olemme koko ajan linjanneet, että luotamme tässä viranomaisten näkemykseen, eikä poliitikkojen tehtävä ole arvioida mihin kohtiin nykyisiä aitoja pitää jatkaa.

RKP, Anders Adlercreutz

Suhtaudumme avoimesti keskusteluun esityksestä.

KD, Päivi Räsänen

Kyllä. Rajavartiolaitoksen selvityksen mukainen ehdotus on kannatettava.

Itärajan valvonta on vuosikymmenien ajan perustunut yhteistyöhön Venäjän viranomaisten kanssa, mutta valitettavasti tähän ei voi enää luottaa. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja niihin liittyvät uhkailut ”länttä” kohtaan ovat muuttaneet tilanteen. Tarvitaan nykyistä tehokkaampia keinoja mahdollista hybridivaikuttamista ja laitonta maahantuloa torjumaan.

Liike Nyt, Harry Harkimo

Kyllä, aita pitää rakentaa. Turvallisuustilanne, joka johtuu Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta, voi tehdä sen että nuoria miehiä voi paeta Suomeen. Myös Venäjän huono taloudellinen tilanne ja mahdollinen ruuan puutteen paheneminen voi saada venäläisiä pakenemaan Suomeen.

VKK, Ano Turtiainen

EI. Mitään perusteita raja-aitojen rakentamiselle ei ole, eikä myöskään itärajan sulkemiselle.

Sen sijaan Suomen valtiojohdon pitää alkaa toimimaan itänaapuriamme kohtaa vakaasti ja arvokkaasti, ja pyytää viimeaikaista typerää käytöstään naapuriamme kohtaan anteeksi. Lisäksi, on aika erikoista, että eteenkin hallitus ja iso osa oppositiota on tähän saakka puoltanut laitonta maahantuloa, ja jopa kannustanut ihmisiä laittomaan maahantuloon liittämällä laittomasti maassa olevat terveydenhuoltomme piiriin.

Wille Rydman

Kyllä, kannatan Rajavartiolaitoksen esitystä. Aitaaminen olisi yksi keino helpottaa ajallemme tyypillisiin uhkakuviin varautumista.