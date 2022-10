Pilkotaanko Venäjän joukot kahtia? Näin Ukraina voi iskeä

King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin analysoi etenevien ukrainalaisjoukkojen seuraavia askeleita Itä- ja Etelä-Ukrainan rintamilla.

Vaikka rintamat ovat maantieteellisesti erillisiä, Ukrainan toiminta vastahyökkäyksissä on osa samaa suunnitelmaa.

Idässä Ukrainan joukot työntyvät Venäjän hallitsemalle Luhanskin alueelle, ja niiden kerrotaan siirtyvän kohti Venäjän hallussa olevia Kreminnan ja Svatoven kaupunkeja Luhanskissa.

Mike Martinin mukaan suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa ukrainalaiset pyrkivät piirittämään ja sitomaan venäläisjoukot kahdella saartoliikkeellä.

– Tarkoituksena on katkaista huoltolinjat Svatoven ympärillä. Tämä (operaatio) on parhaillaan käynnissä, Martin toteaa Twitterissä.

Etelässä Hersonin alueella Ukrainan joukkojen sanotaan murtautuneen venäläisten linjojen läpi Dneprin varrella lähellä Dudchanya, noin 30 kilometriä etelään aiemmasta rintamalinjasta.

Joidenkin venäläisten raporttien mukaan ukrainalaiset ovat jo valloittaneet Dudchanyn.

Martinin mukaan myös täällä venäläisjoukot on tarkoitus saartaa pieneen taskuun suunnitelman toisessa vaiheessa.

– Sen avulla venäläiset kalustoineen sidotaan paikalleen. Myös tämä (operaatio) on parhaillaan käynnissä.

Suunnitelman kolmannessa vaiheessa Martin arvioi Ukrainan ottavan käyttöön strategiset reservinsä ja ajavan syvän kiilan etelään Dnipron kaupungin ja Dnepr-joen itäpuolitse kohti Berdjanksin ja Mariupolin satamakaupunkeja Asovanmeren rannalla.

– Ukraina käyttää strategista reserviään jakaakseen Venäjän joukot Ukrainassa kahteen osaan, jotka eivät voi vahvistaa toisiaan.

Ok. Here is how the war ends, I think.

A 🧵 pic.twitter.com/exHfUnQYMR

— Dr Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) October 3, 2022