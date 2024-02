Pikavene vie haavoittuneen videolla turvaan keskeltä taistelua

Ukrainan asevoimat on pystynyt pitämään kiinni sillanpääasemistaan Dnepr-joen itäpuolella venäläisjoukkojen jatkuvista hyökkäyksistä ja ilmaiskuista huolimatta.

Alueelle siirrettiin useita Ukrainan merijalkaväen prikaateja loppuvuodesta, kun aiempi vastahyökkäys Zaporizzjassa ei tuottanut toivottuja tuloksia.

Venäjän VDV-maahanlaskujoukkojen 337. rykmentti sekä 114. motoroidun prikaatin ja 17. panssariprikaatin osat yrittivät työntää helmikuun alussa ukrainalaiset pois Krynkyn kylästä. Hyökkäysten kerrotaan epäonnistuneen.

Tilannetta seuraavien ukrainalaisten ja venäläisten sotabloggaajien mukaan Ukrainan merijalkaväki olisi päässyt hieman eteenpäin Krynkyn lähellä. FPV-räjähdelennokit ovat aiheuttaneet venäläisille tappioita.

Merijalkaväen 38. prikaati on julkaissut lennokin kuvaaman videon haavoittuneen sotilaan evakuoinnista. Videolla näkyy, kuinka pikavene ajaa kohteeseen Venäjän tykistötulen keskellä.

Haavoittunut sotilas lastataan mukaan rannassa, minkä jälkeen vene lähtee kohti takalinjaa. Kranaatit ja mahdollisesti konetykin ammukset osuvat vain metrien päähän veneestä, joka pääsee lopulta turvallisesti perille.

Video of Marines from Ukraine's 38th Marine Brigade conducting a CASEVAC with a small boat under heavy fire.https://t.co/2xtGXLJybj pic.twitter.com/M4upgUnHxM

— Rob Lee (@RALee85) February 11, 2024