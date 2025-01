Piispa löysi sodalle Ukrainassa tyrmäävän perustelun

Venäjän ortodoksikirkon piispa Andrei Tkatšjov on esittänyt Kremlin virallisesta narratiivista poikkeavan perustelun sodalle Ukrainassa. Tkatšjov esitti näkemyksensä edellisessä messussaan sunnuntaina.

Tkatšjovin mukaan Jumala rankaisee venäläisiä niillä HIMARS- ja SCALP- ohjuksilla, jotka lentävät Voronežiin, Kazaniin, Taganrogiin – ja jopa Pietariin.

– Ainoa paikka, johon miehen siemen kuuluu, on hänen vaimonsa kohtu, ja jos siemen valuu, myös veri valuu. Siemenessä on mies ja miehen veri. Sen mukana vuotaa tulevaisuuden veri. Siellä missä tapahtuu irstailua, tapahtuu myös verenvuodatusta, arkkipiispa päätteli.

Sota Ukrainassa on siis Tkatšjovin mukaan masturbaation aiheuttamaa. Aiemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin on syyttänyt sodasta varsinkin puolustusliitto Naton laajentumista.

Tkatšjov huomautti messussaan myös, että abortit tappavat enemmän ihmisiä on sota Ukrainassa. Tkatšjovin mukaan tämän demonisen käytännön on esitellyt ”kalju johtaja, jota ei koskaan tulla hautaamaan”. Hänen mukaansa venäläinen yhteiskunta ei kestä sellaista, kertoo radiokanava Eho.

Tkatšjovin tyrmistyttävistä puheista kertovat myös Moscow Timesin venäjänkielinen sivusto sekä uutissivusto Lenta. Lenta kertaa Tkatšjovin aiempia julkisia kommentteja ja muistuttaa, että arkkipiispa on ehdottanut, että lasten tulisi siirtyä työelämään seitsemän- tai kahdeksanvuotiaina, ettei pitkittynyt lapsuus häiritsisi tulevaisuuden perhe-elämää.

Novaja Gazeta kertoi viime vuonna, miten vähälukuinen messuyleisö vain seurasi vaiti Tkatšjovin joulumessua. Tkatšjov oli vastikään nimitetty johtamaan seurakuntaa Elämää antavan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Moskovassa lähellä Tretjakovin galleriaa, kun edellinen piispa oli saanut potkut rukoiltuaan rauhan puolesta. Novaja Gazetan mukaan kontrasti edelliseen, humaaniin ja intellektuelliin piispaan oli niin räikeä, ettei se voinut olla sattumaa. Lehti muisti mainita, että Tkatšjov oli tässä vaiheessa esimerkiksi tuominnut naisten käynnit gynekologilla ja pyytänyt Jumalaa lähettämään tauteja Ukrainan niskaan.

Viimeksi joulukuussa Tkatšjov pääsi otsikoihin esitettyään nuorille kuulijoille, että suurissa kaupungeissa asuminen muuttaa venäläiset homoseksuaalisiksi.

– Siellä missä on helppoa rahaa, missä on juopottelua ja juhlimista, joutilasta elämää ja ylpeyttä sekä ateismia, siellä on pederastiaa, Moscow Times lainasi Tkatšjovin puheita.

Pederastia tarkoittaa ensisijaisesti antiikin Kreikan kulttuurissa esiintynyttä aikuisen miehen ja nuorukaisen välistä seksuaalissävytteistä suhdetta, joka oli esimerkiksi Ateenan kaupunkivaltiossa aikuistumisriitti. Entisen Neuvostoliiton maissa termiä käytetään yleisesti kuvaamaan homoseksuaalisuutta halventavassa sävyssä ja sekoitetaan se näin pedofiliaan ja efebofiliaan.

Andrei Tkatšjov, jonka mielestä naisen paikka on keittiössä ja heidän ylenemisensä hallinnossa ”tauti, tartunta ja epäonni” on suosittu puhuja ja julkisuuden henkilö. Hänen Youtube-kanavallaan on noin 1,9 miljoonaa tilaajaa. Tkatšjov syntyperäinen ukrainalainen ja kotoisin Lvivista. Hän muutti Venäjälle kesällä 2014.