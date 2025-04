Seitsemän harvinaista maametallia: Näitä Kiina on rajoittanut USA:ta vastaan

Kaksi päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti 34 prosentin tullit kiinalaisille tuotteille, Peking kosti uusilla kriittisten mineraalien vientirajoituksilla, joiden maalina on Yhdysvaltojen puolustusteollisuus. Kiina vaatii erikoisluvat seitsemän harvinaisen maametallin viennille Yhdysvaltoihin; ne ovat dysprosium, gadolinium, lutetium, samarium, skandium, terbium ja yttrium.

Kiinan kauppaministeriön mukaan vientirajoitukset otettiin käyttöön, ”jotta kansallinen turvallisuus ja kansalliset intressit voitaisiin turvata paremmin sekä täyttää kansainväliset velvoitteet, kuten asesulkujärjestelmä”.

Pekingin rajoittamat mineraalit on valittu tarkasti. Yhdysvallat on vahvasti riippuvainen Kiinasta juuri näiden metallien osalta, koska se ei pysty nopeasti lisäämään niiden tuotantoa tarvittavalle tasolle kotimaassa edes niiden metallien osalta, joista sillä on merkittäviä esiintymiä.

– Tämä on Kiinan täsmäisku Pentagonin tuotantoketjuja vastaan, jotka tuottavat voimakkaimmat aseemme ja puolustusjärjestelmämme, kommentoi nebraskalaisen kriittisiä mineraaliprojekteja kehittävän NioCorpin toimitusjohtaja Mark Smith.

Peking aiheuttaa painetta myös Yhdysvaltain puolustussektorin tarvitsemien magneettien tuotantoketjuihin. Kalliisti louhittava terbium lisää neodymium-magneettien lämmönkestävyyttä. Näillä magneeteilla on elintärkeä osuus puolustussovelluksissa, kuten ohjusten ohjausjärjestelmissä, satelliittiviestinnässä ja tutkajärjestelmissä.

Kiina tuottaa lähes 100 prosenttia maailman dysprosiumista, jolla estetään magneettien demagnetoituminen korkeissa lämpötiloissa. Ominaisuus tekee siitä tärkeän ainesosan edistyksellisissä puolijohteissa.

Gadoliniumin vientirajoituksella häiritään suihkumoottorien tuotantoketjua. Sillä parannetaan seosmetallien mekaanisia ominaisuuksia turbiinien siivistöissä ja muissa moottorin osissa. Harvinaisia maametalleja käytetään muun muassa Lockheed Martin F-35 -hävittäjissä, General Atomics MQ-9 Reaper -lennokeissa, RTX Tomahawk-risteilyohjuksissa sekä Virginia- ja Columbia-luokan sukellusveneissä.