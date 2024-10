Pietarissa veitsihyökkäys: Useita loukkaantunut

Viisi ihmistä on loukkaantunut hyökkääjän iskettyä veitsen kanssa ruokakaupassa Pietarissa. Yksi loukkaantuneista on venäläisen Fontankan mukaan hyökkääjä itse. Yksi loukkaantuneista on kaupan vartija, ja osa kaupassa olleita asiakkaita. Osan loukkaantuneista on loukkaantunut lehden mukaan vakavasti.

Tapahtumat käynnistyivät perjantaina puolenpäivän tienoilla, kun markettiin saapunut mies ryhtyi puukottamaan toisia asiakkaita. Paikalle saapui muutamassa minuutissa Venäjän kansalliskaarti, ja hyökkääjä otettiin kiinni. Mies on viranomaisten mukaan 44-vuotias, mutta hänen motiiveistaan ei venäläinen media ole kertonut vielä mitään.