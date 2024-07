Pietarin laivastoparaati kutistuu – Amiraali vetoaa turvallisuuteen

Venäjä järjestää Pietarin vuosittaisen laivastoparaatin paljon pienempänä kuin aikaisemmin. Kronstadtin saarella perinteisesti pidetty paraatiosuus jää kokonaan väliin. Asiasta kertovat venäläiset Novie Izvestija ja Fontanka sekä norjalainen Barents Observer.

Pohjoisen laivaston aluksia oli jo matkalla paraatiin Norjanmerellä, mutta ne ovat kääntyneet takaisin.

Venäjän puolustusministeriö ja Kreml eivät kumpikaan koskaan virallisesti ilmoittaneet, että Kronstadtin osuutta järjestettäisiin. Siksi ne Fontankan mukaan eivät myöskään ilmoita virallisesti sen peruuttamisesta. Kronstadtin kaupunginhallinto kuitenkin vahvisti asian Novie Izvestijalle tekstiviestitse.

Paraatista jäävät nyt pois ainakin ydinsukellusvene Tambov ja hävittäjä Admiral Levchenko. Fontankan tavoittama Venäjän laivaston vara-amiraali ja Admiral Levchenkon entinen komentaja Juri Krysov perusteli Kronstadtin osuuden pitämättä jättämistä turvallisuussyillä.

– Mitä Saksassa tapahtuu nyt, Krysov vastasi kysymykseen kysymyksellä.

Hän viittasi Yhdysvaltojen aiemmin heinäkuussa antamaan ilmoitukseen, että se sijoittaa Saksaan SM-6- ja Tomahawk-ohjuksia.

– Aivan. Pitkän kantaman ohjuksia. Siksi on turvallisuussyistä aivan loogista tällaisessa hätääntyneessä geopoliittisessa tilanteessa olla sijoittamatta aluksia Kronstadtiin.

Venäjä katsoo Itämeren kuuluvan omaan etupiiriinsä. Perinteisesti on esitetty, että Venäjällä on Itämerellä kolme puolustustasoa: Tanskan salmet, Kaliningrad ja Suomenlahden pohjukka. Suomen ja Ruotsin liityttyä Natoon Itämeri on kuitenkin lähes Naton sisämeri, mikä asettaa Venäjän yhä enemmän puolustuskannalle.

Venäjä on peruuttanut paraateja ja osia siitä aikaisemminkin, tosin ei kovin usein. Fontankan mukaan viimeksi vastaavaa tapahtui ”verrattain rauhaisana vuonna 2017”, jolloin aluksia vetäytyi yllättäen toukokuisesta voitonpäivän paraatin esiintymisestä Kronstadtissa. Tuolloin lehden tietojen mukaan peruutuksen aiheutti Yhdysvaltojen alusten läheisyys. Syytä ei kerrottu, mutta myöhemmin läntisen sotilaspiirin komentaja myönsi, että syyt olivat ”geopoliittiset”.

Kronstadtin saari on perinteisesti paikka, jossa presidentti Vladimir Putin ja muut arvovieraat ovat seuranneet laivaston päivän paraatia. Tänä vuonna Putinin osallistumisesta ei toistaiseksi ole annettu ilmoitusta.

Venäjällä vietetään laivaston vuosipäivää aina heinäkuun viimeisenä sunnuntaina. Tänä vuonna se osuu heinäkuun 28. päivälle.