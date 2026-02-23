Pientä lasta ei saa kuljettaa pelkässä turvavyössä

Suurin osa suomalaisista tietää, että 2–3-vuotiasta lasta ei ole turvallista kuljettaa pelkässä turvavyössä auton kyydissä. Myös laki kieltää sen.

Liikenneturva korostaa, että pienen lapsen kuljettaminen henkilöautossa vaatii aina lapsen kokoon ja ikään nähden sopivan turvaistuimen. Joulukuussa toteutetun kyselyn mukaan 85 prosenttia suomalaisista tiesi, että pientä lasta ei ole turvallista kuljettaa pelkässä turvavyössä.

Vastaajista 15 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa tai oli sitä mieltä, että 2–3-vuotiasta lasta voisi kuljettaa taajamassa pelkissä auton turvavöissä ilman turvaistuinta.

– Kolmevuotias lapsi on vielä pieni ja pituudeltaan 100 senttimetriä puolin ja toisin. Lain mukaan alle 135 senttimetrin pituisia lapsia ei saa kuljettaa henkilöautossa ilman hyväksyttyä lasten turvalaitetta, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara toteaa tiedotteessa.

Taajamassa matkat voivat olla lyhyitä. Se ei ole peruste jättää turvaistuinta kiinnittämättä.

– Joku saattaa ajatella, että pitkälle hiihtolomareissulle pitää hankkia kunnollinen turvaistuin lapselle. Ajatus on mielestäni nurinkurinen. Jos vuodessa on 52 viikkoa ja yksi viikko siitä reissataan turvallisesti, niin ajattelutavassa on korjattavaa, Elovaara sanoo.

Hänen mukaansa poliisin kanssa tehdyt seurannat ovat osoittaneet, että puhetta lasten turvallisen kuljettamisen puolesta myös lyhyillä matkoilla on pidettävä yllä.

Pienelle lapselle turvallisin paikka autossa on takapenkillä selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa. Liikenneturva suosittelee, että selkä menosuuntaan matkustetaan niin pitkään kuin mahdollista, kuitenkin vähintään nelivuotiaaksi saakka.

– Lapsen pää on painava ja niska herkkä, ja selkä menosuuntaan olevissa istuimissa ne saavat parhaimman tuen törmäystilanteessa. Koukussa olevat jalat eivät ole lapselle haitaksi eivätkä riittävä syy kääntää turvaistuinta kasvot menosuuntaan liian aikaisin, Elovaara muistuttaa.