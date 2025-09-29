Pienikin määrä alkoholia lisää dementian riskiä

Uusi Oxfordin yliopiston tutkimus osoittaa, että jopa vähäinen alkoholinkäyttö lisää riskiä sairastua dementiaan. Havainto kumoaa aiempia käsityksiä, joiden mukaan pienet alkoholimäärät voisivat suojata aivoja.

– Turvallisia määriä ei ole, kiteyttää Dagens Nyheter -lehdessä alkoholitutkija Sven Andréasson Karoliinisesta instituutista.

Alkoholi ei lisää ainoastaan maksavaurioiden, sydän- ja verisuonisairauksien sekä erilaisten syöpien riskiä. Myös aivot kärsivät ja aivosolut kuolevat.

– Alkoholi vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti aivot ikääntyvät, etenkin tietyillä alueilla. Tämä näkyy selvästi magneetti- tai PET-kuvauksissa, sanoo Andréasson kertoo.

Oxfordin yliopiston tutkijat seurasivat yli 500 000 ihmistä ja kartoittivat heidän alkoholin kulutustaan ja riskiä sairastua dementiaan.

BMJ Evidence-Based Medicine -tiedelehdessä julkaistut tulokset osoittavat lineaarisen suhteen alkoholin käytön ja dementiariskin välillä: mitä enemmän juo, sitä suurempi riski on sairastua. Löydös tukee myös muun muassa viime vuonna The Lancet -tiedelehdessä julkaistua kiinalaistutkimusta, jonka mukaan alkoholille ja dementialle ei ole turvallista rajaa. Jokaisella lasillisella on merkitystä.

– Jokainen lasillinen nostaa riskiä tasaisesti nollasta lähtien. Toisaalta riski on hyvin pieni, jos juo hyvin vähän. Siinä mielessä asia on yksinkertainen. Mutta ennen kaikkea tutkimus osoittaa, ettei vähäisellä käytöllä ole positiivisia vaikutuksia, kuten vielä muutama vuosi sitten luulimme, Andréasson sanoo.