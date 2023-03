Pieni kivi voi aiheuttaa yli tonnin korjaukset autoosi

Keväällä lumesta vapautuvat tiet ja niille talven jäljiltä jääneet kivet ja nastat lisäävät vahinkoriskiä. Jos tuulilasiin tulee iskemä, se kannattaa korjauttaa nopeasti.

– Tuntuu, että ihmiset ovat aiempaa tietoisempia lasivahinkojen riskistä. Kun talvet ovat muuttuneet aiempaa lauhemmiksi ja tiet ovat useammin sulana, saattavat renkaista lentävät kivet ja nastat herkemmin vaurioittaa tuulilasia. Myös autolaseissa lisääntynyt hienotekniikka voi osaltaan lisätä kiinnostusta varautumiseen, arvioi LähiTapiolan korvauspalveluiden asiantuntija Tommi Helosvuo.

Lasivahingot ovat toiseksi yleisin LähiTapiolan kaskovakuutuksesta korvattu ajoneuvovahinko. Sitä yleisemmin asiakkaillemme korvataan kaskosta vain autopalvelu- eli hinausvahinkoja. Viime vuosina autojen tuuli- ja muiden lasien korjauksia ja vaihtoja on korvattu noin 50 000 vuosittain.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana korvaamiemme lasivahinkojen määrä on lisääntynyt selvästi. Osaltaan tätä selittää se, että yhä useampi autoilija haluaa ottaa autolleen lasiturvan sisältävän vakuutuksen. Myös autojen määrä liikenteessä on lisääntynyt. Vahinkojen suhteellisessa määrässä ei kuitenkaan ole nähtävissä käännettä laskuun, joten riski on hyvä tiedostaa etenkin näin keväällä, kertoo LähiTapiolan ajoneuvovakuutusten kehityspäällikkö Ari Saarnio.

Vakuutusyhtiöiden korvauspalveluissa ja korjaamoilla kiireisin lasivahinkojen sesonki ajoittuu yleensä maalis-toukokuulle.

– Moni saattaa ajatella, että jos tuulilasiin on tullut pieni iskemä, sitä ei kannata korjauttaa ennen kuin talvirenkaat on vaihdettu pois alta. Yksi lasivahinkoja aiheuttava tekijä ovat talvirenkaista irronneet ja liikenteessä kimpoilevat nastat. Särön korjausta ei kuitenkaan kannata lykätä, sillä jos vaurio laajenee ja lasi joudutaan vaihtamaan, korjauksesta voi tulla paljon kalliimpi ja enemmän aikaa vievä, sanoo Helosvuo.

Korjaaminen on myös aina ympäristön kannalta vastuullisempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin lasinvaihto.

Vahinkojen hinnat nousussa

Harmittomalta näyttävä särö tuulilasissa voi haitata kuljettajan näkyvyyttä ja esimerkiksi häikäistä ikävästi kevätauringon paistaessa. Keväällä vaurio voi lähteä laajenemaan, kun lämpötila sahaa nollan molemmin puolin ja ikkunaan kohdistuu ajaessa tärinää ja painetta.

– Pääsääntöisesti vielä noin kahden euron kolikon kokoinen iskemä voidaan korjata. Jos vauriokohta on pysynyt puhtaana, ei korjauksesta yleensä jää näkyvää jälkeä. Särön suojaksi voi heti iskemän satuttua laittaa esimerkiksi teippipalan, jotta sinne ei pääse likaa tai tiesuolaa, vinkkaa Helosvuo.

LähiTapiolan vahinkotilastojen mukaan lasivahinkojen korjaukset ovat kallistuneet 2020-luvulla. Särön korjauksesta voi edelleen selvitä hyvin alle satasella, mutta lasinvaihdossa hinnat liikkuvat parista sadasta reilusti yli tuhannenkin euron. Mitä teknisempi ja harvinaisempi lasi on kyseessä, sitä kalliimmaksi lasinvaihto voi tulla.

Saarnion mukaan etenkin uudempien autojen laseissa on turva- ja mukavuusteknologiaa, joka nostaa korjauskustannuksia. Siksi uudemmille autoille halutaankin yleensä lasivakuutus.

– Uusien autojen tuulilaseihin on kytketty erilaisia antureita, tunnistimia ja kameroita, jotka vaikuttavat esimerkiksi automaattisten valojen, ilmastoinnin ja turvalaitteiden, kuten kaistavahtien, toimintaan. Jos lasi halkeaa ja se joudutaan vaihtamaan, pitää laitteistoja säätää uusiksi. Mitä pidempään auton omalla, alkuperäisellä lasilla siis pärjää, sitä varmemmin kokonaisuus toimii, sanoo Helosvuo.