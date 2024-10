Pian on viimeiset hetket hakea tätä avustusta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville pientalojen omistajille edelleen 2 500 ja 4 000 euron avustuksia, mutta haku lopetetaan viimeistään kevään 2025 aikana.

Avustuksen saaminen edellyttää uuden ei-fossiilisen lämmitysjärjestelmän asentamista sekä koko vanhan maakaasu- tai öljylämmitysjärjestelmän purkamista 31.8.2025 mennessä. Myös öljysäiliö on lähtökohtaisesti poistettava.

Maanalaisen öljysäiliön voi jättää paikalleen vain kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen poikkeusluvalla. Avustuksen saamiseksi öljysäiliölle on tällöin tehtävä käytöstäpoistotarkastus ja saatava poikkeuslupa 31.8.2025 mennessä.

Mahdollista poikkeuslupaa kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen kesää kuntien vaihtelevien käsittelyaikojen ja kesälomien vuoksi.

– Itse avustushakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä lyhyt, vain reilun kuukauden. Nyt on hyvä hetki tarttua toimeen, jos lämmitysjärjestelmän vaihto tulee ajankohtaiseksi ensi kesään mennessä. Hakemus kannattaa tehdä sähköisesti, ja sen käsittely on sujuvaa, kun mukana on heti kaikki tarvittavat liitteet, kertoo ryhmäpäällikkö Sabina Mäki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Yli 30 000 myönteistä avustuspäätöstä

Avustusta on hakenut noin 35 500 maakaasu- tai öljylämmityksen vaihtajaa, ja ELY-keskus on myöntänyt tuen jo yli 30 000 hakijalle.

Avustus maksetaan vasta remontin toteuttamisen jälkeen, ja tähän mennessä tukea on maksettu noin 27 700 remontin toteuttaneelle hakijalle. Kaikkien myönteisen avustuspäätöksen saaneiden on haettava maksatusta erikseen 30.9.2025 mennessä.

Hakijoista 70 prosenttia on ilmoittanut vaihtavansa fossiilisen lämmityksen vesi-ilmalämpöpumppuun, 19 prosenttia on ollut vaihtamassa maalämpöön ja kahdeksan prosenttia kaukolämpöön. Pieni osuus hakijoista on päätynyt muihin ratkaisuihin, kuten sähkölämmitykseen, jota on täydennetty usein ilmalämpöpumpulla.

Yhteen lämmitysjärjestelmäremonttiin voi saada joko ELY-keskuksen myöntämän avustuksen tai vaihtoehtoisesti siihen voi hakea kotitalousvähennystä.