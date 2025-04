Alankomaat tilaa panssarivaunuja, mutta joutuu pitämään ne Saksassa

Alankomaat etsi pari vuotta rahaa tilatakseen 46 uutta Leopard 2A8 -taistelupanssarivaunua, arvoltaan enintään 2,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä sen maavoimilla on 18 vuokrattua 2A7-vaunua, jotka omistaa Saksan Bundeswehr.

Vaikka ensimmäiset vaunut toimitetaan vain parissa vuodessa, on jo selvää, että pataljoonan verran vaunuja pitää sijoittaa Saksaan, koska niille ei ole kunnollista infrastruktuuria Alankomaissa. Ranskalaisen Opex360-portaalin mukaan Alankomaiden maavoimat on jo päättänyt, että 46 vaunua jää Saksan Bergen-Hohneen, koska siellä niillä on riittävästi tilaa liikkua – toisin kuin Alankomaissa.

Alankomaiden puolustusministeri Ruben Brekelmans ja Saksan puolustusministeri Boris Pistorius allekirjoittivat asiaa koskevan pöytäkirjan Brysselissä 11. huhtikuuta. Panssaripataljoona, johon kuuluu 500 sotilasta, saadaan valmiiksi vuonna 2030. Tiedossa ei ole, jatkaako Alankomaat 18:n Leopard 2A7 -panssarivaunun vuokraamista.

Alankomaat perustelee oudolta kuulostavaa pataljoonan sijoittamista sillä, että maassa ei ole panssariyksiköille sopivia harjoitusmaastoja, mutta motiivi saattaa olla proosallisempi: vuokratut vaunut ja koulutustoiminta ovat jo Bergen-Hohnessa. Lisäksi sijoitus sinne sopii täydellisesti Alankomaiden ja Saksan maavoimien käynnissä olevaan integrointiprosessiin.

Alankomaissa on myös maantieteellisen ahtauden lisäksi poliittisesti ahdasta valmistautumiselle Euroopan puolustamiseksi Venäjän hyökkäystä vastaan.