Pia Kaumasta Etyjin rauhanvälityksen erityisedustaja

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pere Joan Pons Sampietro on nimittänyt eduskunnan Etyj-valtuuskunnan jäsenen Pia Kauman (kok.) konfliktiin- ja rauhanvälityksestä sekä vaalitarkkailusta vastaavaksi erityisedustajakseen.

Kauman tehtäviin kuuluu edistää ja kehittää yleiskokouksen roolia rauhanvälityksessä ja konfliktinratkaisussa. Erityisedustaja pyrkii myös tunnistamaan vaaleihin ja demokratiaan liittyviä uusia trendejä, ja seuraamaan yleiskokouksen vaalitarkkailuohjelmaa kokonaisuutena.

– Demokratiaa ja vaalien käymistä uhataan ja häiritään nyt monesta suunnasta ja uusilla keinoilla. On ensiarvoisen tärkeää, että Etyj ja Etyjin parlamentaarinen yleiskokous tekevät kaikkensa demokraattisten instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi, Kauma toteaa tiedotteessa.

Kauma oli heinäkuusta 2023 alkaen kaksi vuotta parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja, ja vaikuttaa seuraavat kaksi vuotta järjestön emerita-puheenjohtajana.

– Venäjän käymä aggressiivinen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan oli ja on edelleen asia numero yksi yleiskokouksen asialistalla. Mutta Etyj-alueella on myös muita alueellisia ristiriitoja sekä esimerkiksi huolestuttavaa autoritäärisen hallintotavan vahvistumista. Omalta osaltani aion käydä vuoropuhelua Etyjin jäsenmaiden kanssa järjestömme perusperiaatteiden hengessä niin demokratian kuin Helsingin päätösasiakirjan perusperiaatteiden vahvistamiseksi, Kauma sanoo.

Kauma on toiminut Suomen Etyj-valtuuskunnan jäsenenä 2011–2015, varajäsenenä 2018–2019 sekä jäsenenä jälleen vuodesta 2019 alkaen.