Petteri Orpo epäillystä alueloukkauksesta Ylellä: Sota on tullut Suomen lähelle

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi sunnuntaina tapahtunutta epäiltyä alueloukkausta Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Puolustusvoimat kertoi aiemmin tutkivansa epäiltyä alueloukkausta. Suomen ilmatilassa havaittiin sunnuntaiaamuna useita lennokkeja. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen lähettämällä F/A-18 Hornet -hävittäjän tunnistustehtävään. Tietojen mukaan kaksi miehittämätöntä lennokkia on pudonnut maahan Kouvolan alueella.

Orpon mukaan lennokit ovat todennäköisesti Ukrainan, mutta painottaa, että asiaa edelleen tutkitaan ja Puolustusvoimat tiedottaa asiasta, kun tutkimus etenee.

– Tämä alueloukkaus hyvin vakava asia. On todennäköistä, että nämä ovat Ukrainan drooneja, mutta tätä tutkitaan, ja tiedotetaan sitten myöhemmin, Orpo sanoo.

Orpon mukaan lennokkien putoamiseen ei liittynyt voimankäyttöä. Pääministeri vakuuttaa, että itärajan lähellä on edelleen turvalliset olosuhteet.

– Kyse on siitä, että olemme Venäjän naapuri, joka käy aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainaa kohtaan ja Ukrainalla on oikeus puolustautua. Mitä tulee Suomeen, niin meidän viranomaisemme tekevät kaikkensa, jotta Suomen ilmatilaa suojataan ja tuollaista ei pääsisi tapahtumaan, Orpo sanoo.

– Tämä on se maailma, missä me elämme – Venäjä hyökkää Ukrainassa ja Ukraina puolustautuu. Sota on tullut Suomen lähialueelle ja valitettavasti vaikutuksia näkyyn myös Suomen puolella.

Orpon mukaan kehitystyötä lennokkien torjumiseksi Suomessa tehdään koko ajan.

– Sodankäynnin muodot ovat muuttuneet niin paljon, kuten tässä nähdään, niin siksi tämä droonien havainnointi ja tarvittaessa torjuminen täytyy olla kunnossa.